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Mumabi Rain : मुंबई में इंद्रदेव का प्रकोप ! सड़कें बनीं तालाब, गाड़ियां फंसीं, कई रास्ते बंद

मुंबई में इंद्रदेव का प्रकोप देखने का मिला। उद्योग नगरी में बारिश उस समय आफत बन गई जब सड़कों पर पानी लबालब भर गया और शहरवासियों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Mumabi Rain :  मुंबई में इंद्रदेव का प्रकोप देखने का मिला। उद्योग नगरी में बारिश उस समय आफत बन गई जब सड़कों पर पानी लबालब भर गया और शहरवासियों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। मुंबई में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बीच एस समय बड़ी समस्या खड़ी हो गई जब गाड़ियां सड़कों पर पानी में फंस गई। नागरिकों का जन जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। सड़कें पानी से लबालब हैं। कई सबवे तालाब बन गए है। लोगों को बहुत ही परशानी उठानी पड़ रही है।

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मुंबई का मोगरा नाला लबालब भरकर बह रहा है, और मोगरा नाला प्रणाली (Mogra drain system) से जुड़े छोटे नाले भी उफान पर हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण पानी की निकासी में देरी हो रही है। वहीं अंधेरी सबवे (Andheri Subway) समेत कई अहम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। आज हाई टाइड (High Tide) का अलर्ट भी जारी किया गया था।

तेज बारिश के बीच पेड़ गिरने की घटनाए भी लगातार बढ़ रही हैं। मुंबई के चेंबूर इलाके में फिर से एक पेड़ कार पर गिर गया। गनीमत ये रही कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा।

मुंबई के ये रास्ते यातायात के लिए बंद
चेंबूर स्थित नूर-ए-इलाही सर्विस रोड
अंधेरी स्थित वीरा देसाई रोड
महानगरपालिका मार्केट रोड
अंधेरी स्थित स्वामी विवेकानंद मार्ग
अंधेरी सबवे (भूमिगत मार्ग) विक्रोली हुमा मॉल जंक्शन
गांधीनगर जंक्शन
परेश पार्क मार्केट के रास्ते

महानगरपालिका प्रशासन नागरिकों से अपील कर रही है कि वे इन सड़कों पर यात्रा करने से बचें। वरना वह यहां फस सकते हैं। तेज बारिश के बीच उनको और भी ज्यादा परेशानी हो सकती है।.

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