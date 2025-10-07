'मेरी पत्नी रात में नागिन बन जाती है और मुझे डराती है...' सीतापुर DM के पास फरियाद लेकर पहुंचा पति

  1. हिन्दी समाचार
Sitapur: यूपी के सीतापुर में डीएम के पास एक अजीबोगरीब शिकायत लेकर एक व्यक्ति पहुंचा। फरियादी ने दावा किया कि उसकी पत्नी "नागिन" बन गई है, जिससे वह डर के मारे रातों को सो नहीं पाता। महमूदाबाद तहसील के लोधासा गांव के शिकायतकर्ता मेराज ने शिकायत 4 अक्टूबर को आयोजित 'समाधान दिवस' में डीएम अभिषेक आनंद के सामने अपनी "व्यथा" सुनाई।

जानकारी के अनुसार मामला सीतापुर की महमूदाबाद तहसील के लोधासा गांव का है, यहां के मेराज पुत्र मुन्ना का विवाह राजपुर निवासी नसीमुन के साथ हुआ था। मेराज ने डीएम के सामने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी नसीमुन मानसिक रूप से अस्थिर है और रातों को “नागिन” (नागिन) बनकर फुफकारती और उसे डराती रहती है। जिसकी वजह से वह सो नहीं पा रहा है। फरियादी ने कहा कि जरूर उसके माता पिता ये सब जानते होंगे फिर भी मेरी शादी उससे कराकर मेरा जीवन खराब किया गया।

इस शख्स की ओर से पत्नी के रात में नागिन बनने के दावे को लेकर हर कोई हैरान है। फिलहाल, शिकायतकर्ता मेराज के प्रार्थना पत्र पर अधिकारियों ने कोतवाली पुलिस को मामला निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं।

