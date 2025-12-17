नागा चैतन्य-शोभिता धूलिपाला बनने जा रहे हैं पेरेंट्स? खबरों पर नागार्जुन ने दिया रिएक्शन

  1. हिन्दी समाचार
साउथ सुपरस्टार नागा चैतन्य और शोभिता धूलिपाला ने साल 2024 में शादी की थी।  कपल के शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई थी।  दोनों की शादी को एक साल बीत चुका है और अब शोभिता की प्रेग्नेंसी को लेकर अफवाहें उड़ रही हैं। कहा जा रहा है कि नागा चैतन्य और शोभिता पेरेंट्स बनने जा रहे हैं. इन खबरों के बीच अब शोभिता के ससुर यानी कि एक्टर नागार्जुन ने भी रिएक्ट किया है। आइए जानते हैं कि इन खबरों में कितनी सच्चाई  है।

शोभिता धूलिपाला हैं प्रेग्रेंट?

हाल ही में बातचीत के दौरान जब नागार्जुन से पूछा गया कि क्या वो जल्द ही दादा बनने वाले हैं. तो इसपर नागार्जुन कुछ देर चुप रहे और फिर हंसते हुए वहां से जाने लगे. हालांकि जवाब न देने के कारण उनसे फिर से पूछा गया कि इन खबरों में कितनी सच्चाई है, तो उन्होंने कहा ” जब सही समय होगा तो मैं आपको बताऊंगा”. नागार्जुन के इस जवाब ने सभी को थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया है, क्योंकि शोभिता की प्रेग्नेंसी की अफवाहों पर न तो उन्होंने इनकार किया है और न ही हामी भरी है.

शोभिता और नागा चैतन्य की शादी को हुए एक साल

शोभिता और नागा चैतन्य ने शादी से पहले एक दूसरे को दो साल तक डेट किया है. हालांकि दोनों ने कभी भी अपनी डेटिंग की खबरों को कंफर्म नहीं किया. लेकिन अगस्त 2024 में सगाई के बाद उनका रिश्ता कंफर्म हुआ था. उसके बाद 4 दिसंबर 2024 को दोनों ने परिवार और दोस्तों की मौजूदगी में धूमधाम से शादी की.

शोभिता संग है नागा की दूसरी शादी

बता दें कि शोभिता के साथ नागा चैतन्य की यह दूसरी शादी है. इससे पहले उन्होंने एक्ट्रेस सामंथा रूथ प्रभु के साथ शादी की थी. कई सालों तक डेटिंग के बाद उन्होंने 2017 में शादी और 2021 में दोनों का तलाक हो गया.

 

