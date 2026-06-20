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नशे के खिलाफ बड़े अभियान में दो साल में 22 करोड़ रुपये के ड्रग्स जब्त, पुलिस ने जारी किया नया एक्शन प्लान

अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ निषेध दिवस से पहले नागपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ अपने अभियान का बड़ा आंकड़ा सार्वजनिक किया है। पिछले दो वर्षों में पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत करीब 1,000..

By Harsh Gautam 
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नागपुर: अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ निषेध दिवस से पहले नागपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ अपने अभियान का बड़ा आंकड़ा सार्वजनिक किया है। पिछले दो वर्षों में पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत करीब 1,000 मामले दर्ज किए और 1,438 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस दौरान लगभग 22 करोड़ रुपये कीमत के मादक पदार्थ जब्त किए गए। पुलिस का कहना है कि अब कार्रवाई सिर्फ तस्करों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उनके पूरे आर्थिक नेटवर्क को भी निशाना बनाया जाएगा।

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पुलिस आयुक्त ने बताया कि आने वाले दिनों में स्कूलों, कॉलेजों और संवेदनशील इलाकों में जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। इसके साथ ही ‘ऑपरेशन थंडर’ और ‘ऑपरेशन यू-टर्न’ जैसे अभियान तेज किए जाएंगे ताकि युवाओं को नशे की लत से बचाया जा सके। पुलिस आम लोगों से भी अपील कर रही है कि यदि कहीं नशे के कारोबार की जानकारी मिले तो तुरंत सूचना दें।  

विशेषज्ञों का मानना है कि केवल गिरफ्तारी से समस्या खत्म नहीं होगी। नशे की सप्लाई चेन, अवैध कमाई और तस्करी के नेटवर्क को तोड़ना भी उतना ही जरूरी है। इसी सोच के साथ पुलिस अब कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ जागरूकता और पुनर्वास पर भी बराबर जोर दे रही है।

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