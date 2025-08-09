नम्रता शिरोडकर महेश बाबू के जन्मदिन पर शेयर किया भावुक पोस्ट, कहीं ये बातें

साउथ के मशहूर एक्टर महेश बाबू आज अपना 50वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके पर इंडस्ट्री के दिग्गज उन्हें बधाई दे रहे हैं। उनकी पत्नी और पूर्व अभिनेतत्री नम्रता शिरोडकर ने सोशल मीडिया पर सितारा और गौतम के साथ एक तस्वीर को शेयर किया है। साथ ही उन्होंने महेश के प्रति प्यार जताते हुए एक इमोशनल पोस्ट भी शेयर कर दिया है।
मुंबई। साउथ के मशहूर एक्टर महेश बाबू आज अपना 50वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके पर इंडस्ट्री के दिग्गज उन्हें बधाई दे रहे हैं। उनकी पत्नी और पूर्व अभिनेतत्री नम्रता शिरोडकर ने सोशल मीडिया पर सितारा और गौतम के साथ एक तस्वीर को शेयर किया है। साथ ही उन्होंने महेश के प्रति प्यार जताते हुए एक इमोशनल पोस्ट भी शेयर कर दिया है।
View this post on Instagram
नम्रता ने इंस्टाग्राम पर एक खास तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर में महेश अपनी बेटी सितारा, बेटा गौतम और नम्रता बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं। इस शानदार तस्वीर को शेयर करते हुए नम्रता ने इंस्टाग्राम पर लिखा, “उस इंसान को जन्मदिन की शुभकामनाएं, जो जिंदगी को एक सपने जैसा बना देता है। मेरा प्यार, मेरी ताकत, मेरा सब कुछ। हमेशा प्यार करती रहूंगी…
View this post on Instagram
वहीं, सितारा ने महेश के साथ बचपन की एक पुरानी तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, “सबसे अच्छे पापा को जन्मदिन की शुभकामनाएं। मैं तुमसे प्यार करती हूं। #uncstatusachieved #grandunc।” गौतम ने लिखा, “हमेशा से मेरे पहले हीरो। आपका जन्मदिन बहुत अच्छा हो!” और उनकी तस्वीरों का एक कोलाज पोस्ट किया।