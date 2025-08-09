  1. हिन्दी समाचार
  2. मनोरंजन
  3. नम्रता शिरोडकर महेश बाबू के जन्मदिन पर शेयर किया भावुक पोस्ट, कहीं ये बातें

नम्रता शिरोडकर महेश बाबू के जन्मदिन पर शेयर किया भावुक पोस्ट, कहीं ये बातें

साउथ के मशहूर एक्टर महेश बाबू आज अपना 50वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके पर इंडस्ट्री के दिग्गज उन्हें बधाई दे रहे हैं। उनकी पत्नी और पूर्व अभिनेतत्री नम्रता शिरोडकर ने सोशल मीडिया पर सितारा और गौतम के साथ एक तस्वीर को शेयर किया है। साथ ही उन्होंने महेश के प्रति प्यार जताते हुए एक इमोशनल पोस्ट भी ​शेयर कर दिया है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

मुंबई। साउथ के मशहूर एक्टर महेश बाबू आज अपना 50वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके पर इंडस्ट्री के दिग्गज उन्हें बधाई दे रहे हैं। उनकी पत्नी और पूर्व अभिनेतत्री नम्रता शिरोडकर ने सोशल मीडिया पर सितारा और गौतम के साथ एक तस्वीर को शेयर किया है। साथ ही उन्होंने महेश के प्रति प्यार जताते हुए एक इमोशनल पोस्ट भी ​शेयर कर दिया है।

पढ़ें :- हाथी के बारे में गिरा बच्चा, सूंड से उठा कर बच्चे को दिया मां की गोद में

पढ़ें :- UP News : मौलाना शहाबुद्दीन, बोले- फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' से फैल सकता है सांप्रदायिक तनाव, प्रतिबंध लगाने की मांग

नम्रता ने इंस्टाग्राम पर एक खास तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर में महेश अपनी बेटी सितारा, बेटा गौतम और नम्रता बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं। इस शानदार तस्वीर को शेयर करते हुए नम्रता ने इंस्टाग्राम पर लिखा, “उस इंसान को जन्मदिन की शुभकामनाएं, जो जिंदगी को एक सपने जैसा बना देता है। मेरा प्यार, मेरी ताकत, मेरा सब कुछ। हमेशा प्यार करती रहूंगी…

 

View this post on Instagram

 

A post shared by sitara (@sitaraghattamaneni)

पढ़ें :- Bigg Boss 19: बिगबॉस 19 में होगी TV के ‘अकबर’ की एंट्री? कंफर्म लिस्ट में हुआ नाम शामिल

वहीं, सितारा ने महेश के साथ बचपन की एक पुरानी तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, “सबसे अच्छे पापा को जन्मदिन की शुभकामनाएं। मैं तुमसे प्यार करती हूं। #uncstatusachieved #grandunc।” गौतम ने लिखा, “हमेशा से मेरे पहले हीरो। आपका जन्मदिन बहुत अच्छा हो!” और उनकी तस्वीरों का एक कोलाज पोस्ट किया।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

नम्रता शिरोडकर महेश बाबू के जन्मदिन पर शेयर किया भावुक पोस्ट, कहीं ये बातें

नम्रता शिरोडकर महेश बाबू के जन्मदिन पर शेयर किया भावुक पोस्ट, कहीं...

हाथी के बारे में गिरा बच्चा, सूंड से उठा कर बच्चे को दिया मां की गोद में

हाथी के बारे में गिरा बच्चा, सूंड से उठा कर बच्चे को...

UP News : मौलाना शहाबुद्दीन, बोले- फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' से फैल सकता है सांप्रदायिक तनाव, प्रतिबंध लगाने की मांग

UP News : मौलाना शहाबुद्दीन, बोले- फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' से फैल सकता...

Bigg Boss 19: बिगबॉस 19 में होगी TV के ‘अकबर’ की एंट्री? कंफर्म लिस्ट में हुआ नाम शामिल

Bigg Boss 19: बिगबॉस 19 में होगी TV के ‘अकबर’ की एंट्री?...

Drishyam 2: ‘दृश्यम 2’के प्रोड्यूसर को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका, नहीं मिलेगी कोई राहत

Drishyam 2: ‘दृश्यम 2’के प्रोड्यूसर को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका, नहीं...

Jatadhara: दांत बजाते हुए दिखा Sonakshi Sinha का रौद्र रूप, जटाधारा का टीजर हुआ रिलीज, जानिए कब आएगी फिल्म

Jatadhara: दांत बजाते हुए दिखा Sonakshi Sinha का रौद्र रूप, जटाधारा का...