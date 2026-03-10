  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. NCERT ने कक्षा आठ की किताब से न्यायपालिका पर विवादित अध्याय को हटाया, मांगी सार्वजनिक माफी

NCERT ने कक्षा आठ की किताब से न्यायपालिका पर विवादित अध्याय को हटाया, मांगी सार्वजनिक माफी

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने हाल ही में कक्षा 8 की 'Exploring Society: India and Beyond' नामक सामाजिक विज्ञान की नई पुस्तक को वापस लेने और विवादित अध्याय पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का निर्णय लिया है। यह फैसला एक विवाद के बाद लिया गया जिसमें पुस्तक के अध्याय 'The Role of Judiciary in Our Society' (हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका) को लेकर गंभीर प्रतिक्रिया सामने आई थी।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने हाल ही में कक्षा 8 की ‘Exploring Society: India and Beyond’ नामक सामाजिक विज्ञान की नई पुस्तक को वापस लेने और विवादित अध्याय पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का निर्णय लिया है। यह फैसला एक विवाद के बाद लिया गया जिसमें पुस्तक के अध्याय ‘The Role of Judiciary in Our Society’ (हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका) को लेकर गंभीर प्रतिक्रिया सामने आई थी।

पढ़ें :- 'न्यायपालिका में भ्रष्टाचार' चैप्टर विवाद पर NCERT ने मांगी माफी, टेक्स्टबुक का सर्कुलेशन रोका

पुस्तक में शामिल चैप्टर IV में न्यायपालिका के समक्ष चुनौतियों जैसे भ्रष्टाचार, मामलों का भारी बैकलॉग, जजों की कमी और अन्य संवेदनशील मुद्दों का हवाला दिया गया था। न्यायपालिका पर इस तरह के विवरण ने कोर्ट की गरिमा से जुड़ी बहस को जन्म दिया और विवाद बढ़ गया।

एनसीईआरटी ने प्रेस रिलीज में कहा है कि इस अध्याय में ‘अनुचित टेक्स्चुअल कंटेंट और अनुमोदन में त्रुटि’ शामिल हो गई थी, जो गलती से किताब में शामिल हो गया। परिषद ने कहा कि किसी भी संवैधानिक संस्थान की प्रतिष्ठा को घटाने का उनका कोई इरादा नहीं था और उन्होंने ईमानदारी से इस गलती के लिए माफी भी मांगी है।

सुप्रीम कोर्ट ने लिया था स्वतः संज्ञान

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कड़ी टिप्पणी की और कहा कि न्यायपालिका जैसी संवैधानिक संस्था की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी कंटेंट स्वीकार्य नहीं है। कोर्ट ने किताब को वस्तुतः प्रतिबंधित कर दिया और सभी प्रतियों को वापस लेने का आदेश भी जारी किया। आगे की सुनवाई 11 मार्च को होने वाली है।

पढ़ें :- NCERT इंटरमीडियट के लिए तैयार करेगा AI आधारित पाठ्यक्रम और पुस्तकें , शैक्षिक सत्र 2026-27 से कक्षा तीन के लिए AI शिक्षा होगी लागू

विवाद पर दी प्रतिक्रिया

एनसीईआरटी ने कहा कि हम हुई असुविधा के लिए खेद व्यक्त करते हैं और सभी हितधारकों की समझदारी की सराहना करते हैं।

यह फैसला उस समय लिया गया है जब स्कूल की किताबों और उनमें संवैधानिक संस्थाओं के चित्रण पर बढ़ती नजर रखी जा रही है। शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि एनसीईआरटी की किताबें पूरे भारत में केंद्रीय और राज्य सरकार से जुड़े स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं, इसलिए किसी भी बदलाव या अध्याय हटाने का असर छात्रों और शिक्षकों दोनों पर पड़ता है। आने वाले शैक्षणिक सत्र के लिए अद्यतन पाठ्यक्रम योजना के बारे में काउंसिल की तरफ से आगे स्पष्टीकरण आने की प्रतीक्षा है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

ईरान की पॉलिटिकल लीडरशिप ईरानी लोगों के हाथों में होगी- राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहु

ईरान की पॉलिटिकल लीडरशिप ईरानी लोगों के हाथों में होगी- राष्ट्रपति बेंजामिन...

राहुल गांधी हमेशा सच बोलते हैं, वो देश में इकलौते व्यक्ति, जो मोदी सरकार के आगे झुके नहीं : प्रियंका गांधी

राहुल गांधी हमेशा सच बोलते हैं, वो देश में इकलौते व्यक्ति, जो...

NCERT ने कक्षा आठ की किताब से न्यायपालिका पर विवादित अध्याय को हटाया, मांगी सार्वजनिक माफी

NCERT ने कक्षा आठ की किताब से न्यायपालिका पर विवादित अध्याय को...

LPG Crisis Ground Report : मिडिल-ईस्ट जंग की आंच अब भारतीय रसोई तक पहुंची, मुंबई में होटल बंद, लखनऊ में सिलेंडर एजेंसी पर लंबी कतार...

LPG Crisis Ground Report : मिडिल-ईस्ट जंग की आंच अब भारतीय रसोई...

फिर बदल दी गई वरुण धवन की फिल्म है जवानी तो इश्क होना है कि रिलीज डेट, जाने कब आएगी सिनेमा घरों में

फिर बदल दी गई वरुण धवन की फिल्म है जवानी तो इश्क...

सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार और चुनाव आयोग को दिए निर्देश, कहा- 'न्यायिक अधिकारियों के काम में बाधा न हो'

सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार और चुनाव आयोग को दिए निर्देश, कहा-...