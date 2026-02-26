‘न्यायपालिका में भ्रष्टाचार’ चैप्टर विवाद पर NCERT ने मांगी माफी, टेक्स्टबुक का सर्कुलेशन रोका

'Corruption in the Judiciary' chapter controversy : नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (NCERT) ने कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की नई किताब में 'न्यायपालिका में भ्रष्टाचार' से जुड़ा एक हिस्सा जोड़ा गया था, जिस पर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया था और सुप्रीम कोर्ट ने इस चैप्टर को लेकर कड़ी आपत्ति जतायी थी। जिसके बाद NCERT ने माफी मांगते हुए इस किताब की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। संस्थान ने एक आधिकारिक बयान जारी कर इसे 'निर्णय की चूक' बताया है।
NCERT की प्रेस रिलीज़ में कहा गया है- “मौजूदा प्रोसेस के मुताबिक, NCERT ने 24-02-2026 को क्लास 8 के लिए सोशल साइंस की टेक्स्टबुक, एक्सप्लोरिंग सोसाइटी: इंडिया एंड बियॉन्ड, वॉल्यूम II निकाली। टेक्स्टबुक मिलने पर, यह देखा गया कि चैप्टर नंबर 4, जिसका टाइटल “हमारे समाज में ज्यूडिशियरी की भूमिका” (पेज 125-142) है, में कुछ गलत टेक्स्ट मटीरियल और फैसले में गलती अनजाने में आ गई है। स्कूल एजुकेशन और लिटरेसी डिपार्टमेंट (मिनिस्ट्री ऑफ़ एजुकेशन) ने भी ऐसा ही ऑब्ज़र्वेशन किया और निर्देश दिया कि अगले ऑर्डर तक इस किताब का डिस्ट्रीब्यूशन पूरी तरह से रोक दिया जाए। उसका पालन किया गया है।”
“नेशनल काउंसिल ऑफ़ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (NCERT) ज्यूडिशियरी का बहुत सम्मान करता है और इसे भारतीय संविधान का पालन करने वाला और फंडामेंटल राइट्स का रक्षक मानता है। ऊपर बताई गई गलती पूरी तरह से अनजाने में हुई है और NCERT को उस चैप्टर में गलत मटीरियल शामिल करने पर अफसोस है।”
NCERT Press Release:
“NCERT दोहराता है कि नई टेक्स्टबुक्स का मकसद स्टूडेंट्स के बीच कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी, इंस्टीट्यूशनल रिस्पेक्ट और डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन की जानकारी भरी समझ को मज़बूत करना है। किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अधिकार पर सवाल उठाने या उसे कम करने का कोई इरादा नहीं है। अपने लगातार रिव्यू प्रोसेस के हिस्से के तौर पर, NCERT कंस्ट्रक्टिव फीडबैक के लिए तैयार है। और इसलिए, इसे ज़रूरत के हिसाब से सही अथॉरिटी से सलाह लेकर फिर से लिखा जाएगा, और एकेडमिक सेशन 2026-27 के शुरू होने पर क्लास 8 के स्टूडेंट्स को अवेलेबल कराया जाएगा।”
“NCERT, एक बार फिर, इस गलती के लिए अफ़सोस जताता है और इंस्टीट्यूशनल पवित्रता और सम्मान के लिए लगातार काम करने के अपने इरादे को दोहराते हुए माफ़ी मांगता है।”