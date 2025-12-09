चुनाव सुधारों पर चर्चा से पहले NDA पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग, सांसदों ने PM मोदी को बिहार में जीत की दी बधाई

New Delhi: पीएम नरेंद्र मोदी आज एनडीए पार्लियामेंट्री मीटिंग में शामिल हुए। हाल ही में बिहार चुनाव में गठबंधन की बड़ी जीत के लिए मीटिंग के दौरान PM मोदी को बधाई दी गई। संसद भवन परिसर में हुई NDA पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा भी मौजूद थे।

NDA पार्लियामेंट्री मीटिंग के बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रेस को संबोधित करते हुए, कहा, “(बिहार) चुनाव में जीत के लिए प्रधानमंत्री को माला पहनाकर सम्मानित किया गया। उन्होंने सभी NDA MPs को बहुत अच्छे गाइडलाइंस और गाइडेंस दिए कि हमें देश, अपने चुनाव क्षेत्रों और अपने राज्यों के लिए क्या करना चाहिए। मैं एक बात खास तौर पर कहना चाहूंगा। प्रधानमंत्री ने लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए रिफॉर्म्स पर बहुत ज़ोर दिया है।

रिजिजू ने आगे कहा, “रिफॉर्म्स का मतलब सिर्फ़ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या फाइनेंशियल रिफॉर्म्स नहीं है। उनका मतलब देश में आम लोगों की ज़िंदगी को आसान और ज़्यादा आरामदायक बनाने के लिए रिफॉर्म्स से था। हर सेक्टर में रिफॉर्म्स। इसलिए, उन्होंने हमें बहुत अच्छे गाइडलाइंस दिए हैं।”

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, “आज लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा शुरू होगी। राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज वंदे मातरम पर 2 दिन की चर्चा को लीड करेंगे। कुछ विपक्षी सदस्यों ने कहा है कि वंदे मातरम पर चर्चा चुनाव की वजह से हो रही है। ऐसा कहना गलत है।”