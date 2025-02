नई दिल्‍ली। दुनियाभर के कई देशों के साथ ही भारत में भी स्‍पोर्ट्स और लग्‍जरी कारों को काफी ज्‍यादा पसंद किया जाता है। जर्मनी की लग्‍जरी वाहन निर्माता Audi भी कई सेगमेंट में अपनी कारों को देश में ऑफर करती है। ऑडी की ओर से भारत में नई गाड़ी के तौर पर दमदार इंजन और फीचर्स के साथ Audi RS Q8 Performance को ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा (Olympic gold medallist Neeraj Chopra) ने लॉन्‍च कर दिया है। नई गाड़ी में कितना दमदार इंजन दिया गया है। इसमें किस तरह के फीचर्स दिए गए हैं। किस कीमत पर ऑडी की नई एसयूवी को खरीदा जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Audi RS Q8 PErformance लॉन्‍च

Audi की ओर से भारत में नई एसयूवी के तौर पर Audi RS Q8 Performance को लॉन्‍च कर दिया गया है। इस गाड़ी में दमदार इंजन और बेहतरीन फीचर्स को ऑफर किया जा रहा है। भारत के जेवलिन स्‍टार Neeraj Chopra ने एक कार्यक्रम के दौरान इस स्‍पोर्ट्स एसयूवी को लॉन्‍च किया।

Audi India unveils the Audi RS Q8 Performance with Olympic champ @Neeraj_chopra1 & Balbir Singh Dhillon, Head of Audi India!#AudiRSQ8 @Audi #Performance #NeerajChopra #AudiIndia pic.twitter.com/86L80cQkU6

— Motoring World (@MyMotoringWorld) February 17, 2025