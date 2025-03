कॉन्सर्ट के दौरान फूट फूट कर रोने लगी नेहा कक्कड़, ट्रोलर्स बोले- वापस जाओ, होटल में आराम करो

Neha Kakkar: बॉलीवुड की मशहूर सिंगर नेहा कक्कड़ (Neha Kakkar) अपने म्यूजिक कॉन्सर्ट के लिए मेलबर्न के एक लाइव कॉन्सर्ट में पहुंची। जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सिंगर रोती हुई नजर आ रही हैं। इस दौरान नेहा के फैंस उनसे काफी नाराज दिखे और उन्हें वापस जाने के लिए कहने लगे।

दरअसल, नेहा कक्कड़ अपने मेलबर्न के कॉन्सर्ट में 3 घंटे देर से पहुंची। जैसे ही नेहा स्टेज पर पहुची तो उनके फैंस उनता स्वागत करने लगे यह देखकर नेहा भावुक हो गई। इतनी देर तक उनका इंतजार करने के लिए उन्होंने फैंस का शुक्रिया किया और कहा, “दोस्तों, आप बहुत अच्छे हैं। आपने धैर्य रखा और मेरा इंतजार किया।

Neha Kakkar crying for being 3 hrs late at a Melbourne show

She also performed for less than 1 hour #NehaKakkar pic.twitter.com/TGyhaeCjpu

— Redditbollywood (@redditbollywood) March 24, 2025