  1. हिन्दी समाचार
  2. दुनिया
  3. Nepal floods : त्रिशूली साइट से 350 मजदूरों का रेस्क्यू, कई भारतीय शामिल

Nepal floods : त्रिशूली साइट से 350 मजदूरों का रेस्क्यू, कई भारतीय शामिल

नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ के बीच राहत और बचाव अभियान जारी है। रसुवा में नेपाली सेना ने अपर त्रिशूली हाइड्रोपावर की टनल में फंसे 350 मजदूरों और स्थानीय लोगों को बाहर निकाला।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Nepal floods :  नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ के बीच राहत और बचाव अभियान जारी है। रसुवा में नेपाली सेना ने अपर त्रिशूली हाइड्रोपावर की टनल में फंसे 350 मजदूरों और स्थानीय लोगों को बाहर निकाला।

पढ़ें :- Nepal Floods : नेपाल बाढ़ की दर्दभरी कहानी, भोपाल के एक परिवार के 29 लोग लापता , गोसाईकुंडा गए थेघूमने

खबरों के अनुसार,अधिकारियों ने बताया कि नेपाल सेना ने लगभग 350 मज़दूरों और स्थानीय लोगों को बचाया, जिनमें 63 भारतीय नागरिक भी शामिल थे; ये सभी लोग अचानक आई ज़बरदस्त बाढ़ के बाद एक हाइड्रोपावर सुरंग के अंदर फँस गए थे।

इस बीच, सबसे ज़्यादा प्रभावित ज़िलों में से एक, रसुवा में त्रिशूली 3A पनबिजली परियोजना के अंदर लगभग 100 लोग अभी भी फँसे हुए हैं और बचाव दल उन्हें बाहर निकालने के लिए तेज़ी से काम कर रहे हैं। इस ऑपरेशन की कमान त्रिशूली स्थित नंबर-1 सेकेंड मूवमेंट टैक्टिकल हेडक्वार्टर के वारंट ऑफिसर भक्तजन बसनेट संभाल रहे हैं। इसके अलावा धुंचे स्थित एसक्यूआर बैरक से सेकेंड लेफ्टिनेंट अभिषेक शाही के नेतृत्व में एक और रेस्क्यू टीम लगाई गई है।

यह बचाव अभियान ऐसे समय में चलाया गया जब यह हिमालयी देश विनाशकारी अचानक आई बाढ़ के असर से जूझ रहा था; इस बाढ़ ने उत्तरी सीमावर्ती इलाक़े में सड़कों, पुलों और पनबिजली के बुनियादी ढाँचे को तबाह कर दिया था। गुरुवार देर शाम तक रसुवा में सेना ने कुल 883 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया।

नेपाल-चीन सीमा और नदी किनारे कई जगहों पर आवाजाही रोक दी गई है। रसुवा, नुवाकोट, धादिंग, गोरखा, चितवन और नवलपरासी में रेस्क्यू टीमें अलर्ट पर हैं।

पढ़ें :- PM मोदी ने बालेंद्र शाह से की बात, कहा-भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Food vlogger Kripal Amanna : फूड ब्लॉगर कृपाल अमान्ना के जीजा नेपाल बाढ़ में लापता , अभी कोई जानकारी नहीं मिली

Food vlogger Kripal Amanna : फूड ब्लॉगर कृपाल अमान्ना के जीजा नेपाल...

पाक के पूर्व पीएम इमरान खान की जेल में हत्या रची जा रही साजिश, उनके बेटों का इंटरव्यू में सनसनीखेज खुलासा

पाक के पूर्व पीएम इमरान खान की जेल में हत्या रची जा...

Celebrating Raksha Bandhan on a flight : उड़ते प्लेन में एयर होस्टेस ने पैसेंजर को बांधी राखी, मनाया अनोखा रक्षाबंधन

Celebrating Raksha Bandhan on a flight : उड़ते प्लेन में एयर होस्टेस...

Nepal Floods : नेपाल बाढ़ की दर्दभरी कहानी, भोपाल के एक परिवार के 29 लोग लापता , गोसाईकुंडा गए थेघूमने

Nepal Floods : नेपाल बाढ़ की दर्दभरी कहानी, भोपाल के एक परिवार...

Nepal floods : त्रिशूली साइट से 350 मजदूरों का रेस्क्यू, कई भारतीय शामिल

Nepal floods : त्रिशूली साइट से 350 मजदूरों का रेस्क्यू, कई भारतीय...

Nepal News: नेपाल में आई भयावक बाढ़ के बाद फिर जारी हुआ अलर्ट, तिब्बत में बांध टूटने की सूचना

Nepal News: नेपाल में आई भयावक बाढ़ के बाद फिर जारी हुआ...