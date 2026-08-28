Nepal floods : त्रिशूली साइट से 350 मजदूरों का रेस्क्यू, कई भारतीय शामिल

Nepal floods : नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ के बीच राहत और बचाव अभियान जारी है। रसुवा में नेपाली सेना ने अपर त्रिशूली हाइड्रोपावर की टनल में फंसे 350 मजदूरों और स्थानीय लोगों को बाहर निकाला।

खबरों के अनुसार,अधिकारियों ने बताया कि नेपाल सेना ने लगभग 350 मज़दूरों और स्थानीय लोगों को बचाया, जिनमें 63 भारतीय नागरिक भी शामिल थे; ये सभी लोग अचानक आई ज़बरदस्त बाढ़ के बाद एक हाइड्रोपावर सुरंग के अंदर फँस गए थे।

इस बीच, सबसे ज़्यादा प्रभावित ज़िलों में से एक, रसुवा में त्रिशूली 3A पनबिजली परियोजना के अंदर लगभग 100 लोग अभी भी फँसे हुए हैं और बचाव दल उन्हें बाहर निकालने के लिए तेज़ी से काम कर रहे हैं। इस ऑपरेशन की कमान त्रिशूली स्थित नंबर-1 सेकेंड मूवमेंट टैक्टिकल हेडक्वार्टर के वारंट ऑफिसर भक्तजन बसनेट संभाल रहे हैं। इसके अलावा धुंचे स्थित एसक्यूआर बैरक से सेकेंड लेफ्टिनेंट अभिषेक शाही के नेतृत्व में एक और रेस्क्यू टीम लगाई गई है।

यह बचाव अभियान ऐसे समय में चलाया गया जब यह हिमालयी देश विनाशकारी अचानक आई बाढ़ के असर से जूझ रहा था; इस बाढ़ ने उत्तरी सीमावर्ती इलाक़े में सड़कों, पुलों और पनबिजली के बुनियादी ढाँचे को तबाह कर दिया था। गुरुवार देर शाम तक रसुवा में सेना ने कुल 883 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया।

नेपाल-चीन सीमा और नदी किनारे कई जगहों पर आवाजाही रोक दी गई है। रसुवा, नुवाकोट, धादिंग, गोरखा, चितवन और नवलपरासी में रेस्क्यू टीमें अलर्ट पर हैं।