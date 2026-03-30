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Nepal PM Balen Shah’s Song: ‘Jai Mahakali’ :  PM बालेन शाह का गाना 72 घंटों में ‘जय महाकाली’ 50 लाख पार , सोशल मीडिया पर कर रहा ट्रेंड

नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बालेन शाह के  जोशीले गाने  ‘जय महाकाली’ ने  सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है। गाना ‘जय महाकाली’ सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Nepal PM Balen Shah’s Song: ‘Jai Mahakali’ :  नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बालेन शाह के  जोशीले गाने  ‘जय महाकाली’ ने  सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है। गाना ‘जय महाकाली’ सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। वहीं, लाखों लोगों ने इसे लाइक कर अपनी पसंद जाहिर की है।  रैपर से नेता बने शाह का सत्ता में आना एक गैर-पारंपरिक राजनीतिक मार्ग को दर्शाता है, क्योंकि राजनीति में कदम रखने से पहले वे नेपाल के संगीत जगत में एक प्रमुख हस्ती थे, खासकर युवा पीढ़ी के बीच काफी लोकप्रिय थे।

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जय महाकाली’ नामक रैप गीत, जो 26 मार्च को, उनके पदभार ग्रहण करने से ठीक एक दिन पहले जारी किया गया था, शाह की अपनी मातृभूमि के प्रति निष्ठा को उजागर करता है। अब तक इसे 50 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और खास बात ये है कि इस गाने को एक भी डिसलाइक नहीं मिला है।

यह गीत कतई सरल नहीं है। आक्रामक धुन और राष्ट्रवादी जोश से ओतप्रोत यह गीत देवी महाकाली और गोरखालियों की विरासत का आह्वान करता है, जिसमें ‘यह नेपाली डरता नहीं’ और ‘मैं क्रांति के भूकंप की तरह दहाड़ूंगा’ जैसी पंक्तियाँ हैं। बार-बार दोहराया जाने वाला नारा – ‘महाकाली की जय हो, गोरखाली आ गए हैं’ – गीत के लिए एक आकर्षक नारा और जोश बढ़ाने वाला नारा दोनों का काम करता है।

गीत के बोल एकता, विद्रोह और पहचान पर केंद्रित हैं, और नेपाल के भूभाग से लेकर क्रांति से प्रेरित परिवर्तन तक की छवियों का उपयोग किया गया है। कई समर्थकों के लिए, यह गीत उसी ऊर्जा को दर्शाता है जिसने शाह के उदय का समर्थन करने वाले युवा आंदोलन को शक्ति प्रदान की थी।

बालेन शाह अपनी पर्सनल लाइफ को काफी प्राइवेट रखते हैं। वो पेशे से इंजीनियर भी हैं और अपने काम के साथ-साथ म्यूजिक को पैशन के तौर पर आगे बढ़ाते रहे हैं।

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