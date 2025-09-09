नेपाली आर्मी चीफ, बोले- पीएम केपी ओली अब गद्दी छोड़ दें, सेना ने संभाला मोर्चा

नई दिल्ली। नेपाल (Nepal) में दो दिन से चल रहे हिंसक बवाल के बाद मंगलवार को सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। हालात विकट होते को देखते हुए सेना ने पीएम केपी शर्मा ओली (PM KP Sharma Oli) से इस्तीफा मांगा है। नेपाली आर्मी चीफ अशोक राज सिगडेल (Nepali Army Chief Ashok Raj Sigdel) ने कहा है कि पीएम ओली (PM Oli) अब गद्दी छोड़ दें। नेपाली आर्मी चीफ अशोक राज सिगडेल (Nepali Army Chief Ashok Raj Sigdel) ने कहा कि बिना सत्ता छोड़े हालात संभालना मुश्किल है।

भारत-नेपाल सीमा पर बढ़ाई गई फोर्स

नेपाल में बिगड़ते हालत को देखते हुए भारत ने सीमा पर सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई दी है। इसके साथ ही भारत-नेपाल सीमा (India-Nepal Border) पर सशस्त्र सुरक्षा बलों की निगरानी बढ़ा दी गई है।

नेपाल में जारी बवाल के बीच बड़ी खबर ये है कि नेपाली पीएम केपी ओली (PM KP Oli) दे से बाहर जाने की फिराक में हैं। उन्होंने उप प्रधानमंत्री को अपनी सारी जिम्मेदारी सौंप दी है। बताया जा रहा है कि उनका प्राइवेट विमान तैयार है। इसी बीच पीएम ओली के घर पर गोली चलने की भी खबर है, जिसमें एक शख्स घायल हो गया है।