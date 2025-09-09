नेपाल में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बंद, राष्ट्रपति के बाद अब पीएम ओली के आवास को प्रदर्शनकारियों ने फूंका

नई दिल्ली। काठमांडू (Kathmandu) में प्रदर्शनकारियों की उग्र भीड़ ने बवाल मचा रखा है। शहर की सड़कें युद्धक्षेत्र जैसी नजर आ रही हैं, जहां सेना और पुलिस प्रदर्शनकारियों से फिड़ी हुई है लेकिन वे पीछे हटने के बजाय बवाल कर रहे हैं। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल (President Ramchandra Paudel) के घर आग लगाने के बाद अब पीएम केपी शर्मा ओली (PM KP Sharma Oli) के निजी आवास को भी प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया है।

प्रदर्शनकारियों ने थाने से लूटे हथियार, हर तरफ नजर आ रहा है धुआं ही धुआं

बताते चलें कि काठमांडू में बेकाबू प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के निजी आवास पर भीड़ धड़धड़ाते हुए घुस गई और यहां तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। इसी बीच देश के 9 जिलों में कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। काठमांडू में आंदोलनकारी ने कोटेश्वर पुलिस चौकी (Koteswar Police Station) से पुलिस की बंदूक लूट ली है। काठमांडू में प्रदर्शनकारियों ने कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना प्रदर्शन जारी रखा और वाहनों को क्षतिग्रस्त कर आग लगा दी गई। इस वक्त काठमांडू की सड़कों पर बगावत की आग यूं सुलग रही है कि हर तरफ धुआं-धुआं ही नजर आ रहा है।

प्रदर्शनकारी सेना पर कर रहे हैं पत्थरबाजी, भीड़ नियंत्रित करना हो रहा है मुश्किल

इस वक्त काठमांडू (Kathmandu) की सड़कों पर हालात ये हैं कि प्रदर्शनकारी सेना को ही दौड़ा-दौड़ाकर मार रहे हैं। प्रदर्शनकारी सेना पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। सेना के लिए भीड़ को नियंत्रित करना मुश्किल हो रहा है। भीड़ ने कांग्रेस अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा (Congress President Sher Bahadur Deuba) के घर कब्जा कर लिया है।