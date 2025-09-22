  1. हिन्दी समाचार
  2. दुनिया
  3. Nepal News : सुशीला कार्की कैबिनेट में 5 नए मंत्री शामिल , पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई

Nepal News : सुशीला कार्की कैबिनेट में 5 नए मंत्री शामिल , पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई

पर्वतीय देश नेपाल में बीते दिनों हुए आंदोलन के बाद परिस्थितियां बदल रही है। यहां अंतरिम पीएम के तौर पर सुशीला कार्की ने शपथ ली थी और अब वे धीरे-धीरे अपनी कैबिनेट का विस्तार कर रही हैं।

By अनूप कुमार 
Updated Date

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Nepal News : सुशीला कार्की कैबिनेट में 5 नए मंत्री शामिल , पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई

Nepal News : सुशीला कार्की कैबिनेट में 5 नए मंत्री शामिल ,...

Super Typhoon Ragasa : हांगकांग एयरपोर्ट 23 सितंबर से 25 सितंबर तक रहेगा बंद,सभी उड़ानें निलंबित , यात्री प्रभावित

Super Typhoon Ragasa : हांगकांग एयरपोर्ट 23 सितंबर से 25 सितंबर तक...

Ukraine 'robot on wheels' : यूक्रेन ने रूस के खिलाफ युद्ध में उतरे 'रोबोट ऑन व्हील्स' , सुरक्षा तरह के वाहन बनेंगे सुरक्षा कवच

Ukraine 'robot on wheels' : यूक्रेन ने रूस के खिलाफ युद्ध में...

अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने बड़ा भारत का कद: राजनाथ सिंह, मोरक्को में भारतीय प्रवासियों से की बातचीत, प्रवासी महिलाओं के लिए कही बड़ी बात

अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने बड़ा भारत का कद: राजनाथ सिंह, मोरक्को में...

पाक सेना ने अपने ही देश में कर दी एयरस्ट्राइक, बच्चे-महिला समेत 30 से अधिक निर्दोष नागरिकों की मौत

पाक सेना ने अपने ही देश में कर दी एयरस्ट्राइक, बच्चे-महिला समेत...

बीसीसीआई चुनाव में देवजीत सैकिया ने सचिव पद के लिए किया नामांकन

बीसीसीआई चुनाव में देवजीत सैकिया ने सचिव पद के लिए किया नामांकन