नेपाल के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का इस्तीफा किया स्वीकार

नई दिल्ली। नेपाल के राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल (President Ramchandra Paudel) ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली (Prime Minister KP Sharma Oli) का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान मंत्रिपरिषद तब तक काम करती रहेगी जब तक नई मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हो जाता है।

भारत सरकार की एडवाइजरी, नेपाल की यात्रा फिलहाल करें स्थगित

नेपाल में जारी हिंसक प्रदर्शनों और राजनीतिक अस्थिरता को देखते हुए भारत सरकार ने वहां यात्रा करने की योजना बना रहे भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि मौजूदा हालात बेहद संवेदनशील हैं। ऐसे में भारतीय नागरिक फिलहाल नेपाल की यात्रा स्थगित करें, जो भारतीय पहले से नेपाल में मौजूद हैं। उन्हें अपने निवास स्थान पर ही रहने, सड़कों पर निकलने से बचने और पूरी सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। साथ ही उनसे अपील की गई है कि नेपाल सरकार और भारतीय दूतावास, काठमांडू द्वारा जारी सुरक्षा सलाहों का पालन करें। किसी भी आपात स्थिति या सहायता के लिए भारतीय दूतावास, काठमांडू के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। सरकार ने कहा कि भारतीयों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। नेपाल के हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है।

नेपाल के पूर्व डिप्टी पीएम को प्रदर्शनकारियों ने छुड़ाया जेल से

नेपाल में प्रदर्शनकारियों ने हंगामा मचा रखा है। नेपाली प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद उन्होंने पूर्व डिप्टी पीएम रवि लामीछाने को जेल से निकाल लिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि वे आने वाले परिदृश्य में वे बड़ी भूमिका में नजर आएं।