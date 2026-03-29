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Nepal  First Cabinet Meeting :  नेपाल छात्र आंदोलन में जान गंवाने वाले 27 छात्रों के परिजनों को मिलेगी सरकारी नौकरी,  35 दिनों के अंदर नियुक्ति पत्र लेना होगा

पर्वतीय देश  नेपाल में नई सरकार का गठन हो गया है। छात्र आंदोलन और सत्ता परिवर्तन के बाद बालेंद्र शाह नेपाल के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं।

By अनूप कुमार 
Updated Date

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