Nepal  First Cabinet Meeting :  नेपाल छात्र आंदोलन में जान गंवाने वाले 27 छात्रों के परिजनों को मिलेगी सरकारी नौकरी,  35 दिनों के अंदर नियुक्ति पत्र लेना होगा

पर्वतीय देश नेपाल में नई सरकार का गठन हो गया है। छात्र आंदोलन और सत्ता परिवर्तन के बाद बालेंद्र शाह नेपाल के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। पीएम बलेंद्र शाह और उनके 14 मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल द्वारा शपथ ग्रहण करने के बाद शुक्रवार को हुई पहली कैबिनेट बैठक में फैसला किया है छात्र आंदोलन में मारे गए 27 छात्रों के परिवारों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। नेपाल में सितंबर 2025 को छात्र आंदोलन हुए थे, जिसके वजह से नेपाल की सत्ताधारी सरकार को पद त्यागना पड़ गया था।

कैबिनेट मीटिंग में फैसला लेते ही ऊर्जा मंत्रालय के तहत नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। अथॉरिटी ने नोटिस जारी करके मृत छात्रों और उनके परिवारों के चयनित सदस्यों की सूची भी जारी कर दी है। सरकारी नोटिस के अनुसार, हर मृत छात्र के परिवार में से एक को उनके ही जिले में नौकरी दी जाएगी।

नियुक्ति योग्यता और स्किल के आधार पर की जाएगी। पीड़ित परिवारों को 35 दिनों के अंदर अपने संबंधों को वेरिफाई करवाना होगा और उसके बाद उन्हें नियुक्ति पत्र लेना होगा।

आठ सितंबर 2025 को छात्र आंदोलन के दौरान, पुलिस फायरिंग में 19 छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई थी। कई लोग घायल हो गए थे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था। उन्हीं घायलों में से आठ ने अगले दिन अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। आंदोलन की शुरुआत सोशल मीडिया बैन के विरोध पर शुरू हुआ था, जो धीरे-धीरे भ्रष्टाचार और आर्थिक संकट के खिलाफ व्यापक विरोध में बदल गया था।