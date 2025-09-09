नेपाल के राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल ने भी दिया इस्तीफा!

नई दिल्ली। मीडिया रिपोर्ट की माने तो नेपाल के राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल (President Ram Chandra Paudel) ने भी इस्तीफा दे दिया है। हालांकि, ये खबर सही नहीं थी। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को बातचीत के लिए बुलाया है। नेपाल सरकार के धड़ाधड़ा इस्तीफों में राजधानी काठमांडू समेत कई शहरों में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। इस्तीफे के बाद भी प्रदर्शनकारी शांत क्यों नहीं हो रहे हैं? ये बड़ा सवाल बना हुआ है।

राजधानी काठमांडू (Capital Kathmandu) की सड़कों पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा है। पुतली सड़क में जुलूस मार्च निकाला गया। प्रदर्शनकारी पुलिस के दंगा निरोधक उपकरण (Riot Control Equipment) के साथ मार्च करते नज़र आए।

दिल्ली में नेपाल दूतावास की बढ़ाई गई सुरक्षा

नेपाल में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। प्रदर्शनकारियों और विपक्षी दलों की ओर से बालेन शाह (Balen Shah) को प्रधानमंत्री बनाए जाने की मांग तेज होते जा रही है। इस बीच भारत में नेपाल दूतावास (Nepal Embassy) की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली में नेपाल का दूतावास बाराखंभा रोड पर स्थित है।

जल्द ही राष्ट्र की जनता को संबोधित करेंगे आर्मी चीफ

नेपाल के सेना प्रमुख अशोक राज सिग्देल (Army Chief Ashok Raj Singdel) जल्द ही राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं। सेना प्रमुख का यह भाषण ऐसे समय पर हो रहा है जब प्रधानमंत्री समेत देश के लगभग सभी बड़े अधिकारी अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं।