नए CEC ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने संभाला पदभार; जानिए कब तक रहेगा कार्यकाल

New CEC Gyanesh Kumar Gupta: 1988 बैच के IAS अधिकारी ज्ञानेश कुमार गुप्ता (Gyanesh Kumar Gupta) ने आज बुधवार को मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) का पदभार संभाल लिया है। उन्होंने राजीव कुमार की जगह ली है, जिनका कार्यकाल समाप्त हो गया है। ज्ञानेश कुमार नए कानून के तहत नियुक्त होने वाले पहले सीईसी हैं। उनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक रहेगा।

दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई में सोमवार को हुई बैठक में नियुक्ति का फैसला लिया गया। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी शामिल हुए। इसी पैनल की सिफारिश पर नए सीईसी की नियुक्ति हुई। ज्ञानेश कुमार मार्च 2024 से निर्वाचन आयुक्त के पद पर कार्यरत थे और सोमवार को उन्हें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में पदोन्नत किया गया। उन्होंने बुधवार को 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है।

Shri Gyanesh Kumar assumed charge as the Chief Election Commissioner of India today.

