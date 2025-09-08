Bigboss Maha Twist : Bigg Boss 19 के घर में नई एंट्री से मचा हंगामा, एलिमिनेशन से बची ये स्ट्रॉन्ग कन्टेस्टेंट

  1. हिन्दी समाचार
टीवी शो 'बिग बॉस 19'  दर्शकों को एंजॉय करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा  हैं । दूसरे वीकेंड का वार में दर्शकों को भरपूर एंटरटेनमेंट मिला. कभी सलमान खान का मजाकिया अंदाज, तो कभी रोस्टिंग और फिर वाइल्ड कार्ड पर चर्चा

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

पढ़ें :- Bigboss 19 : बिग बॉस 19 में सलमान खान ने उठाया पंजाब बाढ़ का मुद्दा, खाने की बर्बादी पर दी सीख

निमल टास्क से मचा हंगामा

शो की शुरुआत बहुत ही धमाकेदार  तरीके से हो रहा है । सबसे पहले स्टार्टिंग एनिमल टास्क से हुई, सलमान खान ने घरवालों से कहा कि वे एक-दूसरे को अलग-अलग जानवरों का टैग दें. इस दौरान काफी मजेदार पल भी देखने को मिले.

घरवालों ने एक दूसरे को इन जानवरों का दिया टैग

कुनिका ने तान्या को मगरमच्छ बताया, तान्या ने नेहल को लोमड़ी और फरहाना को सांप का टैग दिया, इतना ही नहीं अमाल मलिक ने फरहाना को बकरी और अभिषेक को पिग कहकर चौंका दिया, तो वहीं नीलम ने फरहाना को चील का टैग दिया. घरवाले एक दूसरे को एनिमल का टैग देने से  पीछे नहीं हैं।

पढ़ें :- ‘गुंडा, बदतमीज, गंदा इंसान हैं सलमान…’, दंबग के डायरेक्टर ने सुपरस्टार पर साधा निशान

मुनव्वर फारूकी की एंट्री और रोस्टिंग

इसके बाद शो में कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी साहिबा बाली और कुल्लू स्टेज पर पहुंचते हैं. तीनों ने मिलकर कंटेस्टेंट्स की जमकर रोस्टिंग की, मुनव्वर ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि अमाल मलिक की भाषा सुनकर लगता है जैसे उन्होंने ही ‘गैंग्स ऑफ वासेपुर’ लिखी हो.

रवालों से इनकी नोकझोंक रही एंटरटेनिंग

वहीं कुल्लू ने कुनिका और तान्या को बोरिंग बता दिया, जिस पर कुनिका भड़क गईं. दर्शकों के लिए, ये रोस्टिंग सेशन तो बेहद एंटरटेनिंग रहा, लेकिन इस बीच घरवाले जहां हंसी से लोटपोट हुए, तो वहीं उन्हें तंज का भी सामना करना पड़ा.

हनाज गिल की एंट्री और भाई शहबाज का धमाका

रोस्टिंग खत्म होने के बाद शो में एंटरटेनमेंट क्वीन शहनाज गिल पहुंचीं. उन्होंने सलमान खान से मजाक में कहा, कि भाई को घर में जाने दें. इसके बाद उनके भाई शहबाज बदेशा की वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई.

वीकेंडवार फुल मस्ती से भरा हुआ था जिसे देखने के  बाद आडियन्स जबर्दस्त  रिएक्शन दे रहे हैं । आपको बता दें की बिगबॉस  में  वीकेंड वार को  लेकर फैंस खूब खुश रहते हैं ।

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
