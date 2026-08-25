  1. हिन्दी समाचार
  2. ख़बरें जरा हटके
  3. चेन्नई के समीप बनेगा नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, परंदूर प्रोजेक्ट रद करने के बाद विजय सरकार का बड़ा एलान

चेन्नई के समीप बनेगा नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, परंदूर प्रोजेक्ट रद करने के बाद विजय सरकार का बड़ा एलान

तमिलनाडु की विजय सरकार ने राज्य के बुनियादी ढांचे और पर्यावरण नीति को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने विधानसभा में नियम 110 के तहत चेन्नई के परंदूर ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को पूरी तरह से रद करने की घोषणा की है। साथ ही सरकार ने स्पष्ट किया है कि चेन्नई में दूसरे एयरपोर्ट की जरूरत है, लेकिन यह विकास किसानों की उपजाऊ भूमि और जल निकायों की कीमत पर हरगिज नहीं होगा।

By Sushil Sah 
Updated Date

चेन्नई। तमिलनाडु की विजय सरकार ने राज्य के बुनियादी ढांचे और पर्यावरण नीति को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने विधानसभा में नियम 110 के तहत चेन्नई के परंदूर ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को पूरी तरह से रद करने की घोषणा की है। साथ ही सरकार ने स्पष्ट किया है कि चेन्नई में दूसरे एयरपोर्ट की जरूरत है, लेकिन यह विकास किसानों की उपजाऊ भूमि और जल निकायों की कीमत पर हरगिज नहीं होगा।

पढ़ें :- CJP और लेफ्ट के प्रोटेस्ट में नहीं शामिल हो पाएंगे छात्र! विजय सरकार का सख्त निर्देश, भड़के सौरव दास

भारी जन-आक्रोश और पर्यावरण चिंताओं के कारण वापस लिया गया फैसला

बता दें कि करीब 27,000 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह प्रोजेक्ट शुरुआत से ही विवादों में घिरा था। इस फैसले के पीछे का मुख्य कारण है किसानों का आंदोलन। जिसमें कांचीपुरम जिले के परंदूर और आसपास के 12 गांवों के किसान पिछले लंबे समय से उपजाऊ कृषि भूमि के अधिग्रहण के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। इसका दुसरा कारण है पर्यावरण को भारी नुकसान। भारतीय विमानन प्राधिकरण (AAI) और पर्यावरण विशेषज्ञों की रिपोर्ट में सामने आया था कि प्रस्तावित साइट पर बड़े पैमाने पर वेटलैंड्स यानी आर्द्रभूमि और जल निकाय मौजूद हैं, जिससे पर्यावरण संतुलन बिगड़ने का खतरा था। इसके अलावा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री विजय ने प्रभावित एगनापुरम और अन्य गांवों का दौरा कर जनता को भरोसा दिलाया था कि उनकी आजीविका में कोई परेशानी नहीं होगी।

नए विकल्प और मौजूदा एयरपोर्ट का विस्तार

चेन्नई के एविएशन सेक्टर और कार्गो ट्रैफिक की जरूरतों को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री ने दोतरफा रणनीति की घोषणा की है। सरकार चेन्नई के पास ही एक नई दूसरी जगह पर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण करेगी। इसके लिए तकनीकी व्यवहार्यता अध्ययन शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि ऐसी जगह चुनी जाए जहां आबादी और खेती को कम से कम नुकसान हो सके। साथ ही जब तक नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट नहीं बनता, तब तक मौजूदा चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की क्षमता को और बढ़ा दी जाएगी। इसके तहत एयरपोर्ट के उत्तर-पश्चिम हिस्से में एक अत्याधुनिक टर्मिनल 5 (T5) और नई अप्रोच रोड का भी निर्माण किया जाएगा। इस विस्तार से हवाई अड्डे की वार्षिक यात्री क्षमता 3.5 करोड़ से बढ़कर सीधे 5.5 करोड़ हो जाएगी।

पढ़ें :- सावधान, घर पर बच्चे की डिलीवरी कराई तो होगी सजा! तमिलनाडु सरकार ला रही नया कानून

विपक्ष का पलटवार

आपको बता दें कि सरकार के इस फैसले पर राज्य में सियासी घमासान तेज हो गया है। इस मामले में मुख्य विपक्षी दल DMK के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इस कदम की कड़ी आलोचना की है। साथ ही स्टालिन ने कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए इतने बड़े प्रोजेक्ट को रद करना तमिलनाडु के आर्थिक विकास और युवाओं के रोजगार के अवसरों के लिए एक बड़ा झटका साबित होगा।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

चेन्नई के समीप बनेगा नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, परंदूर प्रोजेक्ट रद करने के बाद विजय सरकार का बड़ा एलान

चेन्नई के समीप बनेगा नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, परंदूर प्रोजेक्ट रद करने...

Viral-गर्लफ्रेंड ने कार पर 3.5 घंटे में किए 3400 Kiss, पुलिस ने ब्यॉफ्रेंड रोककर 5,500 रुपये का काटा चालान और दी ये सजा

Viral-गर्लफ्रेंड ने कार पर 3.5 घंटे में किए 3400 Kiss, पुलिस ने...

सड़क किनारे बिखरी चॉकलेट-टॉफियां! देखते ही देखते जुट गई भीड़, बैग और बोरियों में भरकर ले गए लोग

सड़क किनारे बिखरी चॉकलेट-टॉफियां! देखते ही देखते जुट गई भीड़, बैग और...

पूर्वी दिल्ली में पुलिस ने 2.5 किलो चोरी की चांदी के साथ नाबालिग को किया गिरफ्तार

पूर्वी दिल्ली में पुलिस ने 2.5 किलो चोरी की चांदी के साथ...

Video- टैंकर पलटा तो बाल्टी-बर्तन लेकर दौड़ पड़े लोग, मुफ्त में तेल भरने की मची होड़, निकला तारपीन का तेल

Video- टैंकर पलटा तो बाल्टी-बर्तन लेकर दौड़ पड़े लोग, मुफ्त में तेल...

जिस ड्रेस पर हुआ विवाद वही पेहनकर लाइव आईं: मेरठ की सस्पेंडेड दरोगा अनु ने तोड़ी चुप्पी, बोली- मेरा करियर बरबाद किया गया

जिस ड्रेस पर हुआ विवाद वही पेहनकर लाइव आईं: मेरठ की सस्पेंडेड...