भारत में हर साल नए नेता आते हैं, पर मेरे दोस्त...; पीएम मोदी को लेकर क्या बोले ट्रंप

अमेरीकन प्रेसिडेंट  डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान   को लेकर एक बार फिर बड़ा  दावा किया है । उन्होंने कहा है कि 200 फीसदी टैरिफ लगाने की धमकी के बाद दोनों देशों ने संघर्ष विराम का फैसला लिया था। एक ओर जहां पाकिस्तान ट्रंप के दावों का समर्थन करता नजर आ रहा है।  तो दूसरी तरफ  वहीं, भारत सरकार ने साफ किया है कि सीजफायर द्विपक्षीय था और इसमें किसी तीसरे देश की कोई भूमिका नहीं थी। इसके साथ ही ट्रंप ने कहा की भारत में पहले  हर साल नेता बदल जाते थे लेकिन मेरे दोस्त लंबे समय से टीके हुए हैं।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

ट्रंप ने कहा, ‘…हमने कई युद्ध व्यापार के जरिए रुकवाए हैं। उदाहरण के तौर पर भारत और पाकिस्तान इसमें जूझने जा रहे थे। 7 विमान गिर गए थे…। बुरी चीजें हो रही थीं और मैं दोनों से ही व्यापार के बारे में बात कर रहा था…। मैंने कहा था कि जब तक वो युद्ध नहीं रोकते, तब तक हम ट्रेड डील नहीं करेंगे। मैंने उन्हें फोन किया और कहा कि सुनो अमेरिका में आप अपना जो भी प्रोडक्ट बेचेंगे उसके लिए हम आपके देश के ऊपर 200 फीसदी टैरिफ लगाने वाले हैं।’ इसके साथ ही ट्रंप ने  आगे कहा, ‘…मैंने दोनों देश के नेताओं से बात की। मुझे दोनों पसंद हैं, लेकिन मैंने कहा कि रास्ता यही है और मुझे अगले दिन फोन आया कि हमने पीछे हटने का फैसला किया है…। हमने फैसला लिया है कि हम नहीं लड़ेंगे…। मुझे युद्ध रुकवाना पसंद है।’

पीएम मोदी की तारीफ ट्रंप ने अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात को लेकर कहा, ‘मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रहा था…। मोदी महान आदमी हैं। उन्होंने (गोर) ने मुझे कहा है कि वह (पीएम मोदी) को ट्रंप पसंद हैं।’ उन्होंने कहा, ‘मैं भारत को सालों से देखता आ रहा हूं। यह एक अद्भुत देश है और हर साल आपको यहां नया नेता देखने को मिलता है। ट्रंप ने कहा की भारत  पहले हर साल नेता बदलते थे  यहां तक की कुछ लोग महीने भर में चले गए लेकिन एक हमारे मित्र मोदी कई सालों से हैं।
एक चैनल के तरफ से सवाल किया गया कि क्या वे भारत को एक विश्वसनीय साझेदार मानते हैं के जवाब में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ‘हां, जरूर। वे (प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी) मेरे मित्र हैं। हमारे बीच बहुत अच्छे संबंध हैं…मैं इस बात से खुश नहीं था कि भारत तेल खरीद रहा है और उन्होंने आज मुझे आश्वासन दिया कि वे रूस से तेल नहीं खरीदेंगे…।’

