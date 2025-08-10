New technology: आया नया ज़माना अब आवाज और इशारे से चलेगा लैपटॉप

  1. हिन्दी समाचार
आने वाले समया में technology ज़माना पूरी तरह से बदल जायेगा। आपको बतादें कि अब आवाज और इशारे से चलेगा लैपटॉप सोचो की आप एक इशारा करें और आप का लैपटॉप आपकी बात समझ जाये तो कितना मजा आजाये। जी हां अब यही होने वाला है।

By Sudha 
Updated Date

नई दिल्ली। आने वाले समया में technology ज़माना पूरी तरह से बदल जायेगा। आपको बतादें कि अब आवाज और इशारे से चलेगा लैपटॉप सोचो की आप एक इशारा करें और आप का लैपटॉप आपकी बात समझ जाये तो कितना मजा आ जाये। जी हां अब यही होने वाला है। आपको लैपटॉप के सामने बैठ जाना है और आप जो लैपटॉप के सामने बोलेंगे आपका लैपटॉप वही काम करेगा। आप बोलोगे कि ईमेल खोलो और मेल आपके सामने खुल जायेगा। हाथ हिलाकर बिना माउस टच किये आप अपनी फाइल को किसी दूसरी विंडो में सेड कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के कॉर्पोरेट वाइस प्रेसिडेंट डेविड वेस्टन का कहना है कि 2030 तक कंप्यूटर इस्तेमाल करने का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा। उस समय न तो स्क्रीन पर कर्सर घुमाने की जरूरत होगी और न ही कीबोर्ड पर टाइप करने की. इसके बजाय, यूजर सीधे कंप्यूटर से बातचीत कर सकेंगे, हाथों से इशारे कर सकेंगे या सिर्फ मॉनिटर की ओर देखकर कमांड दे सकेंगे।

माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में विंडोज 2030 विजन नाम का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें दिखाया गया है कि आने वाले पांच सालों में डेस्कटॉप और लैपटॉप से हमारा इंटरैक्शन पूरी तरह बदल जाएगा। यह बदलाव केवल यूजर इंटरफेस में नहीं, बल्कि हमारी डिजिटल लाइफ को और आसान और सुरक्षित बनाने में रहेगा। माइक्रोसॉफ्ट के अनुसार आने वाले टाइम में हर यूजर चाहे वह छोटा बिजनेस चलाता हो या एक फ्रीलांसर अपने सिस्टम में एआई पावर्ड सिक्योरिटी एक्सपर्ट रख सकेगा। यह वर्चुअल एक्सपर्ट आपके कंप्यूटर की चौबीसों घंटे निगरानी करेगा, साइबर खतरों को पहचानकर तुरंत सॉल्व करेगा और जरूरत पड़ने पर आपसे बिल्कुल इंसान की तरह बातचीत भी करेगा।

