Chandrayaan-3 मिशन का नया वीडियो आया सामने , देखें कैसे लैंडर से चांद की सतह पर उतरा रोवर प्रज्ञान

नई दिल्ली। चंद्रयान-3 (Chandrayaan-3) मिशन की सफलता के बाद पूरी दुनिया दिलचस्पी से भारत के विक्रम लैंडर (Vikram Lander) और प्रज्ञान रोवर (Pragyan Rover) की तरफ से आने वाली जानकारियों का इंतजार कर रही है। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो (ISRO) भी समय-समय पर मिशन से जुड़े अपडेट्स साझा कर रही है। इस बीच एजेंसी ने एक और वीडियो एक्स पर पोस्ट किया है। इसमें चंद्रयान-3 (Chandrayaan-3) के रोवर को चंद्रमा की सतह पर उतरते देखा जा सकता है।

इसरो के नए वीडियो में क्या?

इसरो के नए वीडियो को विक्रम लैंडर (Vikram Lander) के कैमरे से लिया गया है। इसमें प्रज्ञान रोवर (Pragyan Rover) को लैंडर से निकलते हुए और रैंप पर धीरे-धीरे उतरने के बाद चांद की सतह पर चलते देखा जा सकता है। इसरो (ISRO) ने बताया कि यह वीडियो 23 अगस्त को चांद पर विक्रम की सफल लैंडिंग के बाद का है।

लगातार वीडियो शेयर कर रहा है इसरो

इससे पहले इसरो (ISRO) ने 24 अगस्त को भी एक वीडियो साझा किया। इसमें बताया गया कि लैंडर इमेजर कैमरे ने सतह पर उतरने से ठीक पहले चंद्रमा की तस्वीर कैसे खींची।

… … and here is how the Chandrayaan-3 Rover ramped down from the Lander to the Lunar surface. pic.twitter.com/nEU8s1At0W

— ISRO (@isro) August 25, 2023