Nikki Murder Case: विपिन के परिजनों का पकड़ा गया सबसे बड़ा झूठ, पुलिस ने की पड़ताल तो खुल गई सारी पोल

ग्रेटर नोएडा का निक्की मर्डर केस में एक नया  मोड़ सामने आया है।  दहेज लोभी पति पहले निक्की से मारपीट किया फिर आग लगा दिया । घटना वाले दिन यानि कि 21 अगस्त को निक्की को फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया था. जहां परिजनों की तरफ से झूठ बोला गया और फोर्टिस अस्पताल में जलने की वजह सिलेंडर का फटना बताया गया।

Nikki Murder Case: ग्रेटर नोएडा का निक्की मर्डर केस में एक नया  मोड़ सामने आया है।  दहेज लोभी पति पहले निक्की से मारपीट किया फिर आग लगा दिया । घटना वाले दिन यानि कि 21 अगस्त को निक्की को फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया था. जहां परिजनों की तरफ से झूठ बोला गया और फोर्टिस अस्पताल में जलने की वजह सिलेंडर का फटना बताया गया.

हालांकि, क्राइम सीन पर पुलिस गई तो मौके पर सिलेंडर फटने जैसा कोई सबूत नहीं मिला था. बल्कि मौके से थिनर की बोतल, लाइटर मिला था. पुलिस अब फोर्टिज अस्पताल के डॉक्टर का बयान लेगी की सिलेंडर फटने वाला बयान किसने दिया था. पुलिस फोर्टिस अस्पताल का सीसीटीवी भी लेगी. जिससे पुलिस यह पता लगा सके कि हॉस्पिटल में कौन-कौन मौजूद था. निक्की की बहन कंचन ने दिया था ये बयान

इस घटना की खुलासा सबसे पहले निकै की बहन कंचन ने किया। घटना के वक्त मौजूद निक्की की बहन कंचन ने कहा था कि सास और  पति आग लगा कर भाग गए थे. निक्की को पड़ोस का व्यक्ति देवेंद्र अस्पताल लेकर गया था. पुलिस अस्पताल के सीसीटीवी से अब पता लगाएगी कि अस्पताल लेकर कौन गया था. साथ ही हॉस्पिटल में कौन-कौन मौजूद था। वहीं निक्की के सास ससुर ने बयान दिया की अगर हम उसे जलाए होते तो  हॉस्पिटल क्यों लेकर  जाते। इसके बाद पुलिस ने निक्की की बहन का भी बयान लिया। कंचन ने बताया है कि मारपीट का जो वीडियो वायरल हुआ है वो 11 फरवरी का है. साथ ही पुलिस ने कंचन का मोबाइल-फोन भी चेक किया. जिस से पता चला कि उसने जो निक्की का आग से जलने वाला वीडियो बनाया था वो 5 बजकर 45 मिनिट पर बनाया था. यानी निक्की को आग 5 बजकर 44 मिनिट पर लगी होगी.

अब इस टाइमिंग के आधार पर CCTV फुटेज CDR लोकेशन के जरिए पुलिस पता लगाएगी कि घर का कौन-कौन मेंबर कहां-कहां था? सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुए हैं, उन सभी की जांच भी पुलिस कर रही है।

हत्यारे पति के खिलाफ 2024 में दर्ज हुआ था केस

आरोपी के खिलाफ  2024 में मामला दर्ज हुआ था। मारपीट का मामला निक्की के पति आरोपी विपिन के खिलाफ नोएडा के जारचा पुलिस स्टेशन में एक लड़की ने अक्टूबर 2024 में भी FIR दर्ज करवाई थी. यह एफआईआर मारपीट और शोषण को लेकर दर्ज कराई गई थी. सूत्रों के मुताबिक उस लड़की से विपिन का अफेयर चल रहा था. विपिन की वाइफ निक्की और उसकी बहन ने विपिन और उस लड़की को रंगे हाथ पकड़ा था. बाद में विपिन ने खुद को सही साबित करने के लिए लड़की की पिटाई कर दी थी.

