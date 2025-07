video viral बारिश में कपड़ा सुखाने के लिए आया  निंजा टेकनीक   ,सोशल  मीडिया पर हो रहा वायरल

सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हमे आय दिन नया नया जुगाड़ देखने को मिलता है। इससे लोग काफी एंजॉय करते हैं । सोशल मीडिया वो प्लैटफ़ार्म है जो की हमारे खालीपन को भरने का काम करता है। आज के समय में रील बनाकर वायरल होना हर कोई चाहता है। इसीलिए लोग रोज़ नए नए एक्सपेरिमेंट ट्राइ करते हैं। जहां हर कोई बारिश में कपड़े सुखाने की समस्या को लेकर परेशान रहता है वहीं इसका भी एक जुगाड़ सामने आया है।

देखिये विडियो में क्या है

बारिश के मौसम में कपड़े सुखाने में बहुत परेशानी होती है ऐसे में आधा दिन तो इसी में निकल जाता है की बारिश जाये हम फिर कपड़े लेकर छत पर जाएँ और आयें इसी से परेशान होकर हम लोग कभी कभी पंखे के नीचे अपना कपड़ा सुखाने लगते हैं। लेकिन इस विडियो में कपड़ा सुखाने का निंजा टेकनीक बताया गया है। विडियो में दिखाई दे रहा है किसी ने पंखे के ब्लेड पर हैंगर डालकर उसपर कपड़ा भी डाल दिया है फिर पंखा ऑन कर देता है । इसके बाद इसका विडियो खूब वायरल हो रहा है ।

यहां देखें विडियो

आप अभी जो विडियो देख रहे हैं इसे x प्लैटफ़ार्म पर पोस्ट किया गया है।इसके साथ ही विडियो में कैप्शन दिया गया है ‘’बरसात के मौसम के लिए बहुत उपयोगी हैक’ इस विडियो पर काफी व्यूज़ भी आए हैं।

Very useful hack for Rainy season 🙂 pic.twitter.com/0OGqUxapFo

— Advik Anesh (@AdvikAnesh) July 8, 2025