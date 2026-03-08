  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. Nishant Kumar : आज जदयू में शामिल होंगे सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, क्या जिम्मेदारी मिलेगी?

Nishant Kumar : आज जदयू में शामिल होंगे सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, क्या जिम्मेदारी मिलेगी?

आज बिहार की राजधानी पटना में राजनीतिक पारा हाई रहने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार  जनता दल यूनाइटेड में आज दोपहर 1 बजे जदयू में शामिल होंगे।

By अनूप कुमार 
Updated Date

पढ़ें :- होली के दिन सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत लेंगे पार्टी की सदस्यता, जेडीयू के लिए करेंगे एक्टिव पॉलिटिक्स
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

दोस्त के बुलाने पर युवती मिलने पहुंची उसके गांव, आरोपी ने अपने दस दोस्तों के साथ मिलकर किया गैंगरेप

दोस्त के बुलाने पर युवती मिलने पहुंची उसके गांव, आरोपी ने अपने...

ICAI CA Results Announced : सीए फाउंडेशन और इंटर के नतीजे घोषित, आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं अपना रिजल्ट

ICAI CA Results Announced : सीए फाउंडेशन और इंटर के नतीजे घोषित,...

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अयोध्या दौरे का ये है शेड्यूल, 19 मार्च की सुबह पहुंच जाएंगी रामनगरी

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अयोध्या दौरे का ये है शेड्यूल, 19 मार्च...

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे में प्रोटोकॉल उल्लंघन पर केंद्र सख्त, बंगाल सरकार से शाम तक मांगा जवाब

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे में प्रोटोकॉल उल्लंघन पर केंद्र सख्त, बंगाल...

टी-20 विश्व कप फाइनल मुकाबले से पहले दोनों टीमों में माइंड गेम शुरू, कप्तान सूर्या ने न्यूजीलैंड के कप्तान को बताया झूठा

टी-20 विश्व कप फाइनल मुकाबले से पहले दोनों टीमों में माइंड गेम...

Nishant Kumar : आज जदयू में शामिल होंगे सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, क्या जिम्मेदारी मिलेगी?

Nishant Kumar : आज जदयू में शामिल होंगे सीएम नीतीश कुमार के...