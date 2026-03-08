Nishant Kumar : आज जदयू में शामिल होंगे सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, क्या जिम्मेदारी मिलेगी?

आज बिहार की राजधानी पटना में राजनीतिक पारा हाई रहने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जनता दल यूनाइटेड में आज दोपहर 1 बजे जदयू में शामिल होंगे। इसके लिए प्रदेश कार्यालय में खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जिस जदयू को पिता नीतीश कुमार ने अपने अनुभव से सीचा उसमें निशांत कुमार युग की शुरुआत होने वाली है। इसके पहले निशांत कुमार ने शनिवार को पार्टी के सीनियर नेताओं और युवा विधायकों के साथ मुलाकात की। मीटिंग में पार्टी की आगे की स्ट्रेटेजी और आगे बढ़ने के सबसे अच्छे तरीकों पर चर्चा हुई।

जनता दल यूनाईटेड के कार्यकारी अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, मंत्री विजय चौधरी, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी समेत वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के सामने निशांत जदयू की प्राथमिक सदस्यता लेंगे। जदयू दफ्तर में सुबह से राज्य के सभी जिलों से वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता पहुंचने लगे हैं। नालंदा, मोकामा और बाढ़ इलाके से जदयू कार्यकर्ता पटना आ रहे हैं। समर्थकों में उत्साह है। उनका कहना है कि आज उन्हें उत्तराधिकारी मिल रहा है। आज का दिन बड़ा है।

निशांत कुमार के भविष्य को लेकर जदयू सांसद संजय झा ने कहा कि निशांत कुमार भविष्य में क्या रोल निभाएंगे और क्या वह सरकार में शामिल होंगे? यह आने वाले समय में पार्टी लीडरशिप तय करेगी। जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने भरोसा दिलाया है कि वे यहीं रहेंगे और पार्टी जो भी काम करेगी,सरकार भी उनके मार्गदर्शन में चलेगी।सभी ने यह भी मांग की है कि निशांत कुमार पार्टी में शामिल हों।

निशांत ने अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत के लिए ऐतिहासिक धरती चंपारण को चुना है। नीतीश कुमार ने भी अपने करियर की सभी महत्वपूर्ण यात्राएं यहीं से शुरू की थीं।