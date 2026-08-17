नितिन नबीन की नई टीम का ऐलान, स्मृति ईरानी को महासचिव, वसुंधरा राजे और राम माधव को बनाया उपाध्यक्ष

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने अपनी नई टीम का सोमवार को ऐलान कर दिया है। स्मृति ईरानी को पार्टी का महासचिव बनाया गया है, जबकि वसुंधरा राजे और राम माधव को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बता दें कि नितिन नबीन की नई टीम में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं।
नई दिल्ली: बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने अपनी नई टीम का सोमवार को ऐलान कर दिया है। स्मृति ईरानी को पार्टी का महासचिव बनाया गया है, जबकि वसुंधरा राजे और राम माधव को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बता दें कि नितिन नबीन की नई टीम में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं।
भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री @NitinNabin द्वारा निम्नलिखित सदस्यों को भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारी एवं अन्य दायित्वों पर नियुक्त किया जा रहा है। (1/2) pic.twitter.com/tcTJsJG0dc
— BJP (@BJP4India) August 17, 2026
बता दें कि नई राष्ट्रीय टीम में कई वरिष्ठ नेताओं को अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं। पार्टी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष समेत विभिन्न पदों पर नियुक्तियों की घोषणा की है। बीजेपी की नई टीम में वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैजयंत पांडा, डी. पुरंदेश्वरी, रेखा वर्मा, वर्षाबेन नरेंद्रभाई दोशी, भारती प्रवीण पवार, मनप्रीत सिंह बादल, लाल सिंह आर्य, एम. नागराजा, तारिक मंसूर और मधुचंद्र कर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त
पार्टी की नई टीम में विनोद तावड़े और स्मृति ईरानी को ‘राष्ट्रीय महासचिव’ की जिम्मेदारी दी गई है। दोनों नेताओं को संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का जिम्मा सौंपा गया है। वहीं, पूर्व केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों में से छह महिलाएं हैं, जो पार्टी की अहम भूमिकाओं में महिलाओं की ज़्यादा भागीदारी को बढ़ावा देने का संकेत है। इसके अलावा, चार महिला सचिव और एक महिला महासचिव भी हैं। साथ ही मुस्लिम समुदाय से भी दो लोग शामिल हैं। नितिन नवीन को अपनी नई टीम के गठन में पीएम मोदी और अमित शाह का भी भरपूर सहयोग मिला। बीजेपी की नई टीम का ऐलान करने के तुरंत बाद नितिन नबीन ने संगठन के सभी पदाधिकारियों को बधाई दी।
Heartiest congratulations and best wishes to all the newly appointed office bearers of the Bharatiya Janata Party’s National Team.
With a blend of experience and energy, this team will give new momentum to the organisation under the guidance of Hon’ble Prime Minister Shri… pic.twitter.com/JaNKozwo4H
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— Nitin Nabin (@NitinNabin) August 17, 2026
उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा कि “अनुभव और ऊर्जा से समृद्ध यह टीम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में संगठन को नई गति प्रदान करेगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि टीम के सभी सदस्य, कार्यकर्ता भाव से संगठन को और अधिक सशक्त बनाते हुए ‘विकसित भारत’ के संकल्प और राष्ट्रसेवा के ध्येय को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।
भाजपा की नई टीम में महिला नेताओं को भी खास जगह मिली
नई राष्ट्रीय टीम में महिला नेताओं की भी अच्छी भागीदारी दिखाई देती है। वसुंधरा राजे सिंधिया, डी. पुरंदेश्वरी, रेखा वर्मा, वर्षाबेन नरेंद्रभाई दोशी, डॉ. भारती प्रवीण पवार और डॉ. मधुचंद्र कर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। इस तरह पार्टी की नई संगठनात्मक टीम में कई महिला नेताओं को महत्वपूर्ण राष्ट्रीय जिम्मेदारियां मिली हैं।
नितिन नवीन की टीम में कई राज्यों को मिला प्रतिनिधित्व
भाजपा की नई सूची में राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों के नेताओं को शामिल किया गया है। पार्टी के केंद्रीय संगठन में अलग-अलग राज्यों के नेताओं को जिम्मेदारी दिए जाने से राष्ट्रीय स्तर पर संगठन के विस्तार और समन्वय को मजबूत करने का संकेत मिलता है।