  1. हिन्दी समाचार
  2. क्षेत्रीय
  3. ‘नीतीश साहब, शायद अब आपके पद छोड़ने का समय आ गया है…’ मुस्लिम महिला का हिजाब खींचने पर भड़कीं महबूबा मुफ्ती

‘नीतीश साहब, शायद अब आपके पद छोड़ने का समय आ गया है…’ मुस्लिम महिला का हिजाब खींचने पर भड़कीं महबूबा मुफ्ती

CM Nitish Kumar pulling the hijab Controversy: बिहार में मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित 'संवाद' कक्ष में आयोजित एक समारोह में सीएम नीतीश कुमार ने 1284 नवनियुक्त आयुष चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। लेकिन, सीएम नीतीश ने इस दौरान बुरके में आई मुस्लिम आयुष चिकित्सक के चेहरे पर लगा हिजाब अचानक नीचे कर दिया। जिसको लेकर उनकी चौतरफा आलोचना हो रही है। इस बीच, जम्मू-कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने नीतीश कुमार को पद छोड़ने की नसीहत तक दे दी।

By Abhimanyu 
Updated Date

CM Nitish Kumar pulling the hijab Controversy: बिहार में मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित ‘संवाद’ कक्ष में आयोजित एक समारोह में सीएम नीतीश कुमार ने 1284 नवनियुक्त आयुष चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। लेकिन, सीएम नीतीश ने इस दौरान बुरके में आई मुस्लिम आयुष चिकित्सक के चेहरे पर लगा हिजाब अचानक नीचे कर दिया। जिसको लेकर उनकी चौतरफा आलोचना हो रही है। इस बीच, जम्मू-कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने नीतीश कुमार को पद छोड़ने की नसीहत तक दे दी।

पढ़ें :- 'महिला डॉक्टर का हिजाब खींचना उसकी गरिमा और धार्मिक पहचान पर सीधा हमला...' सपा MP इकरा हसन बोलीं- नीतीश कुमार की हरकत शर्मनाक

दरअसल, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने सीएम नीतीश कुमार द्वारा एक नई भर्ती हुई आयुष डॉक्टर के चेहरे से हिजाब हटाने की घटना का वीडियो शेयर करते हुए उनको आड़े हाथों लिया है। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, “नीतीश जी को पर्सनली जानने और उनकी तारीफ़ करने के बाद, उन्हें एक जवान मुस्लिम महिला का नक़ाब हटाते देखकर मुझे झटका लगा। क्या इसे बुढ़ापे की वजह माना जाए या मुसलमानों को पब्लिक में बेइज्ज़त करने का नॉर्मल होना? यह बात और भी परेशान करने वाली है कि उनके आस-पास के लोग इस भयानक घटना को एक तरह के एंटरटेनमेंट की तरह देखते रहे। नीतीश साहब, शायद अब आपके लिए पद छोड़ने का समय आ गया है?”

पढ़ें :- अयोध्या में बिना मुआवजा किसानों की भूमि अधिग्रहण की शिकायत नितिन गडकरी तक पहुंची, मंत्री ने सपा सांसद अवधेश प्रसाद को दिया जांच का आश्वासन

समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने इसे गरिमा और धार्मिक पहचान पर सीधा हमला कर दिया। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, “शर्मनाक! एक महिला डॉक्टर का हिजाब खींचना उसकी गरिमा और धार्मिक पहचान पर सीधा हमला है। जब राज्य का मुख्यमंत्री ऐसा करे, तो महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठना लाज़मी है।” कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, “नीतीश कुमार और बीजेपी को शर्म आनी चाहिए; किसी को भी किसी महिला का ‘घूंघट’ या ‘बुर्का’ हटाने का हक नहीं है।” शिवसेना (UBT) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, “शर्मनाक; यह सिर्फ़ उत्पीड़न है, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए।” एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, “नीतीश कुमार मानसिक रूप से कमज़ोर हो गए हैं। उन्हें मेडिकल इलाज करवाना चाहिए।”

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Video- साइकिल में लगी नंबर प्लेट, बच्चे की क्रिएटिविटी ने लोगों का ध्यान खींचा, सोशल मीडिया पर हुआ वायरल

Video- साइकिल में लगी नंबर प्लेट, बच्चे की क्रिएटिविटी ने लोगों का...

जायरा वसीम, बोलीं- नीतीश जी महिला की मर्यादा को खिलौना न समझें,सत्ता आपको ये परमिशन नहीं देता कि आप सीमा का कर दें उल्लंघन

जायरा वसीम, बोलीं- नीतीश जी महिला की मर्यादा को खिलौना न समझें,सत्ता...

'नीतीश साहब, शायद अब आपके पद छोड़ने का समय आ गया है...' मुस्लिम महिला का हिजाब खींचने पर भड़कीं महबूबा मुफ्ती

'नीतीश साहब, शायद अब आपके पद छोड़ने का समय आ गया है...'...

Video Viral : ब्राजील में तूफान का कहर, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की रेप्लिका गिरी, इलाके को किया गया सील

Video Viral : ब्राजील में तूफान का कहर, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की...

यूपी में SIR के प्रेशर से एक और BLO की मौत, बेटी का छलका दर्द, बताया कौन है गुनहगार?

यूपी में SIR के प्रेशर से एक और BLO की मौत, बेटी...

National Herald Case : सोनिया गांधी और राहुल को बड़ी राहत, ED चार्जशीट पर संज्ञान लेने से कोर्ट का इनकार

National Herald Case : सोनिया गांधी और राहुल को बड़ी राहत, ED...