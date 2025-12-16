'नीतीश साहब, शायद अब आपके पद छोड़ने का समय आ गया है...' मुस्लिम महिला का हिजाब खींचने पर भड़कीं महबूबा मुफ्ती

CM Nitish Kumar pulling the hijab Controversy: बिहार में मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित ‘संवाद’ कक्ष में आयोजित एक समारोह में सीएम नीतीश कुमार ने 1284 नवनियुक्त आयुष चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। लेकिन, सीएम नीतीश ने इस दौरान बुरके में आई मुस्लिम आयुष चिकित्सक के चेहरे पर लगा हिजाब अचानक नीचे कर दिया। जिसको लेकर उनकी चौतरफा आलोचना हो रही है। इस बीच, जम्मू-कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने नीतीश कुमार को पद छोड़ने की नसीहत तक दे दी।

दरअसल, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने सीएम नीतीश कुमार द्वारा एक नई भर्ती हुई आयुष डॉक्टर के चेहरे से हिजाब हटाने की घटना का वीडियो शेयर करते हुए उनको आड़े हाथों लिया है। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, “नीतीश जी को पर्सनली जानने और उनकी तारीफ़ करने के बाद, उन्हें एक जवान मुस्लिम महिला का नक़ाब हटाते देखकर मुझे झटका लगा। क्या इसे बुढ़ापे की वजह माना जाए या मुसलमानों को पब्लिक में बेइज्ज़त करने का नॉर्मल होना? यह बात और भी परेशान करने वाली है कि उनके आस-पास के लोग इस भयानक घटना को एक तरह के एंटरटेनमेंट की तरह देखते रहे। नीतीश साहब, शायद अब आपके लिए पद छोड़ने का समय आ गया है?”

Having personally known & admired Nitish ji I was shocked to see him pull down a young Muslim woman’s naqaab. Does one attribute it to old age or the normalisation of humiliating Muslims publicly. The fact that people around him watched this horrific incident unfold as some form… pic.twitter.com/1nXl1Xzg1l — Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) December 16, 2025

समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने इसे गरिमा और धार्मिक पहचान पर सीधा हमला कर दिया। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, “शर्मनाक! एक महिला डॉक्टर का हिजाब खींचना उसकी गरिमा और धार्मिक पहचान पर सीधा हमला है। जब राज्य का मुख्यमंत्री ऐसा करे, तो महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठना लाज़मी है।” कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, “नीतीश कुमार और बीजेपी को शर्म आनी चाहिए; किसी को भी किसी महिला का ‘घूंघट’ या ‘बुर्का’ हटाने का हक नहीं है।” शिवसेना (UBT) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, “शर्मनाक; यह सिर्फ़ उत्पीड़न है, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए।” एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, “नीतीश कुमार मानसिक रूप से कमज़ोर हो गए हैं। उन्हें मेडिकल इलाज करवाना चाहिए।”