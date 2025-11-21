  1. हिन्दी समाचार
  3. ‘भ्रष्टाचारियों और अपराधियों से भरी नीतीश कुमार की नई कैबिनेट जनता के मुंह पर तमाचा…’ प्रशांत किशोर का बड़ा आरोप

Bihar Politics: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जीत के बाद गुरुवार को सीएम नीतीश कुमार और उनके मंत्रिमण्डल ने शपथ ली। जिसमें मुख्यमंत्री समेत कुल 27 मंत्रियों को राज्यपाल ने शपथ दिलाई। वहीं, शपथग्रहण के एक दिन बाद जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि नीतीश कुमार सरकार की नई कैबिनेट में भ्रष्ट और क्रिमिनल नेता भरे हुए हैं।

By Abhimanyu 
Updated Date

पश्चिम चंपारण के गांधी आश्रम में एक दिन के मौन व्रत के बाद प्रशांत किशोर ने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने ऐलान किया कि उनकी पार्टी 15 जनवरी को ‘बिहार नवनिर्माण संकल्प यात्रा’ शुरू करेगी, जिसके दौरान जन सुराज पार्टी के कार्यकर्ता राज्य के सभी घरों में जाएंगे। प्रशांत किशोर ने कहा, “हम यह पक्का करेंगे कि बिहार की महिलाओं को 2 लाख रुपये मिलें, जैसा कि चुनाव से पहले NDA ने वादा किया था।”

जन सुराज के संस्थापक ने कहा, “मैं बिहार के लोगों के सामने वादा करता हूं कि अगले पांच सालों में मैं जो भी कमाऊंगा, उसका 90 परसेंट जन सुराज को दान कर दूंगा। साथ ही, दिल्ली में अपने परिवार के लिए एक घर को छोड़कर, मैं पिछले 20 सालों में कमाई गई अपनी सारी चल-अचल संपत्ति जन सुराज को दान कर रहा हूं। यह मूवमेंट पैसे की कमी से नहीं रुकेगा। मैं बिहार के लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि वे कम से कम Rs 1,000 जन सुराज को दान करें।”

उन्होंने आरोप लगाया, “गुरुवार को शपथ लेने वाली नीतीश कुमार की नई कैबिनेट में भ्रष्टाचारी और अपराधी भरे पड़े हैं। मुझे कहना होगा कि यह कैबिनेट बिहार के लोगों के मुंह पर तमाचा है। यह जले पर नमक छिड़कने जैसा है क्योंकि इसमें कई भ्रष्ट नेताओं को शामिल किया गया है।”

