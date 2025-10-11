  1. हिन्दी समाचार
  3. अफगान मंत्री की PC में महिलाओं की ‘नो एंट्री’, भड़के राहुल बोले- मिस्टर मोदी आपकी चुप्पी नारी शक्ति पर आपके नारों की खोखलापन को करती है उजागर

अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी (Afghan Foreign Minister Amir Khan Muttaqi) की प्रेस कांफ्रेस से महिला पत्रकारों को बाहर रखने की घटना ने देशभर में राजनीतिक आक्रोश को जन्म दिया है। इस घटना पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Lok Sabha Leader of the Opposition Rahul Gandhi) ने मोदी सरकार (Modi Government) पर बड़ा बड़ा हमला बोला है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी (Afghan Foreign Minister Amir Khan Muttaqi) की प्रेस कांफ्रेस से महिला पत्रकारों को बाहर रखने की घटना ने देशभर में राजनीतिक आक्रोश को जन्म दिया है। इस घटना पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Lok Sabha Leader of the Opposition Rahul Gandhi) ने मोदी सरकार (Modi Government) पर बड़ा बड़ा हमला बोला है। उन्होंने एक्स पोस्ट पर लिखा कि मिस्टर मोदी, जब आप महिला पत्रकारों को सार्वजनिक मंचों से बाहर रखने की अनुमति देते हैं, तो आप भारत की हर महिला को यह बता रहे होते हैं कि आप उनके लिए खड़े होने के लिए बहुत कमज़ोर हैं।

उन्होंने कहा कि हमारे देश में महिलाओं को हर क्षेत्र में समान भागीदारी का अधिकार है। इस तरह के भेदभाव के सामने आपकी चुप्पी नारी शक्ति पर आपके नारों की खोखलीपन को उजागर करती है।

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी (Congress MP Priyanka Gandhi) ने एक्स पोस्ट में लिखा, ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कृपया तालिबान के प्रतिनिधि के भारत दौरे पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस से महिला पत्रकारों को हटाए जाने पर अपनी स्थिति स्पष्ट करें। यदि महिलाओं के अधिकारों के प्रति आपकी मान्यता एक चुनाव से दूसरे चुनाव तक अपनी सुविधानुसार दिखावा मात्र नहीं है, तो फिर भारत की कुछ सबसे सक्षम महिलाओं का अपमान हमारे देश में कैसे होने दिया गया, जबकि महिलाएं ही इसकी रीढ़ और गौरव हैं।”

कांग्रेस सांसद कार्ती पी चिदंबरम (Congress MP Karti P. Chidambaram) ने एक्स पर लिखा, ”मैं जियोपॉलिटिकल मजबूरियां समझ सकता हूं, जिसकी वजह से हम तालिबान के साथ बात कर रहे हैं लेकिन उनके भेदभावपूर्ण और आदिकालीन रीति-रिवाजों को स्वीकार करना पूरी तरह से हास्यास्पद है। यह बहुत ही निराशाजनक है कि तालिबान की प्रेस कॉन्फ़्रेंस से महिला पत्रकारों को बाहर रखा गया।”

टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा (TMC MP Mahua Moitra) ने एक्स पर लिखा है, ”हमारी सरकार तालिबान के विदेश मंत्री अमीर मुत्तक़ी को न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को बाहर रखने की अनुमति देने की हिम्मत कैसे कर सकती है. भारत की ज़मीन पर पूरे प्रोटोकॉल के साथ ऐसा करने की अनुमति कैसे दी जा सकती है? जयशंकर इससे सहमत कैसे हो सकते हैं? हमारे रीढ़विहीन पुरुष पत्रकार इस न्यूज़ कॉन्फ़्रेंस में कैसे रहे?”

बता दें कि अफग़ानिस्तान के विदेश मंत्रालय के पब्लिक कम्युनिकेशन के निदेशक हाफ़िज़ ज़िया अहमद ने प्रेस कॉन्फ़्रेंस की तस्वीर एक्स पर पोस्ट की है, उसमें साफ़ दिख रहा है कि कोई महिला पत्रकार नहीं है।

