मर्द का दर्द किसी को दिखता नहीं....ज्योति सिंह के आरोपों पर पहली बार खुलकर बोले पवन सिंह

लखनऊ। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह ने बुधवार को मीडिया से बातचीत करते हुए पत्नी ज्योति सिंह से चल रहे विवादों पर सफाई दी। साथ ही कहा कि, उन्हें परेशान करने के लिए ये सब किया जा रहा है। दरअसल, बीते दिनों ज्योति सिंह लखनऊ स्थित पवन सिंह के आवास पर पहुंची थीं, जहां उनका रोते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कई आरोप लगाए थे। अब पवन सिंह ने ज्योति सिंह के आरोपों पर सफाई देते हुए कई बड़ी बातें कहीं हैं।

पवन सिंह ने कहा कि, हमारा मामला कोर्ट में 3-4 साल से चल रहा है। मार्केट में जो बातें चल रही हैं, उनसे हम क्या महसूस कर सकते हैं। आज ही अपनापन क्यों दिखा? ये कौन सा अपनापन है, इसे हम राजनीति ही बोल सकते हैं कि मुझे परेशान करना है। इसके साथ ही कहा कि, ज्योति सिंह के पिता चाहते हैं कि उनकी बेटी को विधायक बना दिया जाए, जो मेरे बस की बात नहीं है। उन्होंने बताया कि, उनका तलाक केस भी चल रहा है। ज्योति ने मेंटेंस का केस भी डाला है।

इसके साथ ही कहा कि, मर्द का दर्द किसी को दिखता नहीं है। ज्योति जी विधायक बनने के लिए इतना गिर सकती हैं, यह मुझे उम्मीद नहीं थी। परिवार की जो भी बात होती है, कमरे में होती है, कैमरे पर नहीं। मैं अपने जीवन में कम बोलता हूं। मैं नहीं चाहता हर बात में सफाई दूं।

मैंने पूरी रात गाड़ी में काटी

पवन सिंह ने बताया कि, जब ज्योति सिंह उनके घर पहुंची तो उन्होंने कहा कि, यहां से हिलूंगी नहीं। मैंने उनको पानी दिया। कुछ देर बाद मैंने कहा कि मैं मीटिंग में जा रहा हूं। मैंने धनंजय से कहा कि वह ज्योति से बात कर लें। मीटिंग के दौरान करीब दो घंटे मोबाइल मेरा दूर था। मोबाइल चेक करने पर पता चला कि घर पर ऐसा ऐसा हो गया है। मैंने सोचा कि घर पर जाना सही नहीं है। उसके बाद भी मैंने धनंजय को फोन किया कि मैडम को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद मैंने पूरी रात गाड़ी में रात काटी।