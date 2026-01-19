  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. नोएडा में इंजीनियर की मौत का मामला: सीएम योगी का बड़ा एक्शन, CEO लोकेश एम हटाए गए, जांच के लिए SIT ​गठित

नोएडा में इंजीनियर की मौत का मामला: सीएम योगी का बड़ा एक्शन, CEO लोकेश एम हटाए गए, जांच के लिए SIT ​गठित

ग्रेटर नोएड के सेक्टर—150 में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कार समेत डूबने से हुई दर्दनाक मौत ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा कर दिया। अब इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने इस पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच के लिए तीन सदस्यीय विशेष जांच टीम (एसआईटी) का गठन किया गया है। यह टीम पांच दिनों के भीतर अपनी जांच पूरी कर मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपेगी।

By शिव मौर्या 
Updated Date

नोएडा। ग्रेटर नोएड के सेक्टर—150 में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कार समेत डूबने से हुई दर्दनाक मौत ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा कर दिया। अब इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने इस पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच के लिए तीन सदस्यीय विशेष जांच टीम (एसआईटी) का गठन किया गया है। यह टीम पांच दिनों के भीतर अपनी जांच पूरी कर मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपेगी।

पढ़ें :- जब अच्छी सरकारें आती हैं, तो वे अच्छी सोच के साथ लोगों को सुविधाओं से करती हैं संपन्न: सीएम योगी

इसके साथ ही नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम को हटा दिया गया है। सीएम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम को पद से हटा दिया है। लोकेश एम के हटाया जाना प्रशासनिक जवाबदेही की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

3 सदस्यीय SIT करेगी जांच, 5 दिन में मांगी रिपोर्ट
मुख्यमंत्री के निर्देश पर गठित इस तीन सदस्यीय एसआईटी का नेतृत्व मेरठ की मंडलायुक्त करेंगी। इस टीम में उनके साथ मेरठ जोन के एडीजी (ADG) और पीडब्ल्यूडी (PWD) के मुख्य अभियंता भी शामिल होंगे। सीएम ने कहा है कि एसआईटी अगले 5 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।

ये है पूरा मामला
बीते 17 जनवरी को सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की कार कोहरे के कारण सेक्टर 150 में एक निर्माणाधीन साइट पर खोदे गए 20 फीट गहरे और पानी से भरे गड्ढे में गिर गई थी। घंटों चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद युवराज को बाहर निकाला जा सका, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी।

 

पढ़ें :- कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों पर जमकर बरसे सीएम योगी, कहा-जिन लोगों ने कभी विरासत का सम्मान नहीं किया, अब AI वीडियो बनाकर दुष्प्रचार कर रहे

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

प्रतीक यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा एक और पोस्ट, अर्पणा यादव पर लगाए मां-बाप और भाई से रिश्ते तोड़वाने का आरोप

प्रतीक यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा एक और पोस्ट, अर्पणा यादव...

नोएडा में इंजीनियर की मौत का मामला: सीएम योगी का बड़ा एक्शन, CEO लोकेश एम हटाए गए, जांच के लिए SIT ​गठित

नोएडा में इंजीनियर की मौत का मामला: सीएम योगी का बड़ा एक्शन,...

साइबर ठगी ने बिना OTP पुलिस कर्मी के खाते से उड़ाए 99 हजार रुपये, बरेली कोतवाली पुलिस ने जांच शुरू की

साइबर ठगी ने बिना OTP पुलिस कर्मी के खाते से उड़ाए 99...

अब गोंडा मेडिकल कॉलेज के वार्ड में बेड पर सोते दिखे आवारा कुत्ते, डीएम ने जारी की चेतावनी

अब गोंडा मेडिकल कॉलेज के वार्ड में बेड पर सोते दिखे आवारा...

Defamation Case : एमपी-एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी की पेशी अब 20 फरवरी को, गृह मंत्री अमित शाह को लेकर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी

Defamation Case : एमपी-एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी की पेशी अब 20...

सोनौली में ई-रिक्शा व टैक्सियों की मनमानी पर व्यापारियों का विस्फोट,पुलिस ने कसी लगाम

सोनौली में ई-रिक्शा व टैक्सियों की मनमानी पर व्यापारियों का विस्फोट,पुलिस ने...