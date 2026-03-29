Noida News : 21 वर्षीय युवती ने 28वीं मंजिल से कूदकर की आत्महत्या, पिता घटनास्थल पर मौजूद, जांच में जुटी पुलिस

नोएडा। रविवार को नोएडा में एक 21 वर्षीय युवती ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली है। उसने एक आवासीय सोसाइटी की 28वीं मंजिल (28th Floor) से छलांग लगाई। जांच में सामने आया कि मृतका डी ब्लॉक, सेक्टर 32, अमौर सोसाइटी (D-Block, Sector 32, Amour Society) की निवासी थी। वह मूल रूप से बस्ती जिले के मंडरवा गांव की रहने वाली थी। नोएडा पुलिस (Noida Police) के अनुसार, सेक्टर-24 पुलिस स्टेशन (Sector-24 Police Station) की एक टीम मौके पर पहुंची। टीम ने जांच की कार्रवाई पूरी की। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मृतका के पिता भी घटनास्थल पर मौजूद थे। मामले में आगे की जांच जारी है।