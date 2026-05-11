Video-थूककर पिज्जा बना रहा था दुकान संचालक मुजम्मिल, नोएडा की पिज्जा दुकान का वीडियो वायरल

नोएडा के सेक्टर-22 स्थित एक पिज्जा शॉप का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आरोप है कि वीडियो में दुकान पर काम करने वाला युवक पिज्जा तैयार करते समय पिज्जा बेस पर थूकते दिखाई दे रहा है। वीडियो सामने आने के बाद इलाके में नाराजगी बढ़ गई और लोगों ने मामले में सख्त कार्रवाई की मांग शुरू कर दी।

बताया जा रहा है कि यह मामला थाना सेक्टर-24 क्षेत्र के चौड़ा गांव स्थित ‘पिज्जा हंट’ नाम की दुकान का है। वायरल वीडियो में दिख रहे युवक की पहचान मुजम्मिल के रूप में बताई जा रही है, जो दुकान का संचालक भी बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस का कहना है कि वीडियो की जांच की जा रही है और सभी तथ्यों की पुष्टि के बाद आगे की कार्रवाई होगी।

वीडियो के बाद बढ़ा हंगामा

घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय लोगों और कुछ संगठनों ने दुकान पर पहुंचकर विरोध जताया। हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं का दावा है कि सीसीटीवी फुटेज में युवक को पिज्जा बनाते समय कई बार ऐसा करते देखा गया। इसके बाद मौके पर हंगामा हुआ और आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पूछताछ के दौरान युवक ने सफाई देते हुए कहा कि वह पिज्जा बेस पर लगा अतिरिक्त मैदा हटाने के लिए फूंक मारता था। हालांकि वायरल वीडियो के बाद लोगों में काफी गुस्सा है और इसे ग्राहकों की सेहत के साथ खिलवाड़ बताया जा रहा है।

पुलिस ने शुरू की जांच

गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारियों के मुताबिक सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद तुरंत संज्ञान लिया गया। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और मामले की जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।