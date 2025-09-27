'लखनऊ में आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर भीड़ नहीं, पूरा सैलाब आएगा...' मुनव्वर राना की बेटी ने UP पुलिस को किया चैलेंज

I Love Mohammed Poster Controversy: कानपुर से शुरू हुआ ‘आई लव मोहम्मद’ पोस्टर विवाद अब देशभर में गरमाने लगा है। शुक्रवार को इसको लेकर बरेली में हुए हिंसक प्रदर्शन के दौरान पुलिस को स्थिति पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज किया था। वहीं, पुलिस की कार्रवाई पर मशहूर शायर मुनव्वर राना की बेटी सुमईया राना पर विवादित टिप्पणी की है। सुमईया राना ने कहा है कि लखनऊ की सड़कों पर आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर भीड़ नहीं, सैलाब निकलेगा। यूपी पुलिस अपनी बंदूकों के साथ तैयार रहे।

बरेली में बवाल के बाद सुमईया राना का एक वीडियो सामने आया है। जिसमें वह पुलिस को चुनौती देती हुई नजर आ रही हैं। बरेली की घटना पर सुमईया राना ने वीडियो में कहा, ‘जिस तरह से यूपी पुलिस ने खासकर आज जुमे के बाद जो लोग आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर निकले थे, उन पर बुरी तरह से लाठीचार्ज किया, ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है।’ दिवंगत मुनव्वर राना की बेटी ने आगे कहा, ‘मैं यूपी पुलिस को चैलेंज कर रही हूं, हम लोगों ने कोई ऐसा काम नहीं किया, जिससे लॉ एंड ऑर्डर का कोई सवाल उठ सके। लेकिन अब क्योंकि इन्होंने शुरुआत कर दी है तो यूपी की राजधानी लखनऊ में आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर कोई भीड़ नहीं आएगी बल्कि पूरा सैलाब आएगा।’

सुमईया ने आगे कहा, ‘अब अगर यूपी पुलिस चाहे तो अपनी बंदूकों के साथ तैयार रह सकती है। हम लोग खुशी-खुशी अपने ऊपर गोलियां खा लेंगे। लेकिन ये जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आई लव मोहम्मद कहने, लिखने और बोलने पर पाबंदी लगा दी जाए।’ बता दें कि बरेली में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आई लव मोहम्मद का नारा लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव और कथित तौर पर फायरिंग भी की।