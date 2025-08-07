  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. उपराष्ट्रपति पद चुनाव के लिए अधिसूचना जारी, नामांकन प्रक्रिया शुरू

उपराष्ट्रपति पद चुनाव के लिए अधिसूचना जारी, नामांकन प्रक्रिया शुरू

निर्वाचन आयोग (Election Commission) ने उपराष्ट्रपति पद के लिए नौ सितंबर को होने चुनाव की अधिसूचना गुरुवार को जारी कर दी है और इसके साथ ही नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत (Nomination Process Begins) हो गई है। अधिसूचना के अनुसार, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त है, जबकि दस्तावेजों की जांच 22 अगस्त को की जाएगी।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। निर्वाचन आयोग (Election Commission) ने उपराष्ट्रपति पद (Vice Presidential) के लिए नौ सितंबर को होने चुनाव की अधिसूचना गुरुवार को जारी कर दी है और इसके साथ ही नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत (Nomination Process Begins) हो गई है। अधिसूचना के अनुसार, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त है, जबकि दस्तावेजों की जांच 22 अगस्त को की जाएगी। चुनावी मुकाबले से नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 25 अगस्त है।

पढ़ें :- बिहार में SIR को लेकर किसी भी राजनीतिक दल ने नहीं की आपत्ति, चुनाव आयोग ने जारी कर दी सूची

स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जगदीप धनखड़ (Jagdeep Dhankhar) के अचानक इस्तीफे के बाद 21 जुलाई को यह पद रिक्त हो गया था। धनखड़ का कार्यकाल अगस्त 2027 में समाप्त होना था। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, मध्यावधि चुनाव की स्थिति में पद पर चुने जाने वाले व्यक्ति को पूरे पांच साल का कार्यकाल मिलता है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Breaking News : दिल्ली में 15 अगस्त को लेकर बड़ा अलर्ट जारी, खालिस्तान आतंकवादी खराब कर सकते हैं माहौल

Breaking News : दिल्ली में 15 अगस्त को लेकर बड़ा अलर्ट जारी,...

उपराष्ट्रपति पद चुनाव के लिए अधिसूचना जारी, नामांकन प्रक्रिया शुरू

उपराष्ट्रपति पद चुनाव के लिए अधिसूचना जारी, नामांकन प्रक्रिया शुरू

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी,बोले- वोटर लिस्ट पर चुनाव आयोग जवाब दे, फर्जी तरीके से वोटिंग हो रही, चुनाव नतीजों पर संदेह

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी,बोले- वोटर लिस्ट पर चुनाव आयोग जवाब दे, फर्जी...

यूपी की अनुपयोगी सरकार शराब के ठेकों में कैलीफोर्निया व न्यूर्याक को पछाड़ा, शिक्षा के मंदिर बंद, मधुशाला चालू : अखिलेश यादव

यूपी की अनुपयोगी सरकार शराब के ठेकों में कैलीफोर्निया व न्यूर्याक को...

सुशासन बाबू आपके राज में क्या हो रहा है? SIR विवाद के बीच बिहार में बना ‘डोनाल्ड ट्रंप’ का निवास प्रमाण पत्र, FIR दर्ज

सुशासन बाबू आपके राज में क्या हो रहा है? SIR विवाद के...

Parliament Monsoon Session : विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा व राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित

Parliament Monsoon Session : विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा व राज्यसभा...