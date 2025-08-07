उपराष्ट्रपति पद चुनाव के लिए अधिसूचना जारी, नामांकन प्रक्रिया शुरू

नई दिल्ली। निर्वाचन आयोग (Election Commission) ने उपराष्ट्रपति पद (Vice Presidential) के लिए नौ सितंबर को होने चुनाव की अधिसूचना गुरुवार को जारी कर दी है और इसके साथ ही नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत (Nomination Process Begins) हो गई है। अधिसूचना के अनुसार, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त है, जबकि दस्तावेजों की जांच 22 अगस्त को की जाएगी। चुनावी मुकाबले से नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 25 अगस्त है।

स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जगदीप धनखड़ (Jagdeep Dhankhar) के अचानक इस्तीफे के बाद 21 जुलाई को यह पद रिक्त हो गया था। धनखड़ का कार्यकाल अगस्त 2027 में समाप्त होना था। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, मध्यावधि चुनाव की स्थिति में पद पर चुने जाने वाले व्यक्ति को पूरे पांच साल का कार्यकाल मिलता है।