Bihar Train News: अब आरा जंक्शन से चलेगी कोलकाता – पटना गरीब रथ , जानें रूट और टाइमिंग

पटना से कोलकाता तक चलने वाली ट्रेन गरीब रथ को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। ये ट्रेन अब आरा जंक्शन से चलेगी । ट्रेन नंबर 12359/60 कोलकाता गरीब रथ अब 13127 और 13128 से जानी जायेगी। ये केवल हफ्ते में 3 दिन ही चलेगी । आरा से हर बुधवार, शुक्रवार और रविवार को शाम 6.30 बजे चलेगी। जबकि कोलकाता से 20.05 बजे खुलेगी।

मिली जानकारी के मुताबिक लोगों ने इस ट्रेन को लेकर मांग किया था । बता दें कि जिले के अग्रणी रेलयात्री संगठन आरा जंक्शन रेलफैन क्लब ने हाल ही में सांसद सुदामा प्रसाद और रेल अधिकारियों से मिलकर इन ट्रेन के आरा तक पहुंचाने की मांग किया था । इसके साथ ही ज्ञापन भी जारी किया गया था। वहीं अब इसे लेकर बड़ा निर्णय लिया गया। इस फैसले के आरा के लोगों को आराम मिलेगा बल्कि यूपी के लोगों को भरपूर फायदा मिलेगा।

वहीं अगर हम ट्रेन की टाइमिंग और रूट कि बात करें तो, आरा तक विस्तार होने से यह ट्रेन 12359/12360 के बदले 13127/13128 नंबर से जानी जाएगी। गाड़ी संख्या 13127 कोलकाता-पटना-आरा गरीबरथ एक्सप्रेस कोलकाता से 20.05 बजे खुलेगी और अपने निर्धारित ठहराव और समय के मुताबिक रुकते हुए 6.05 बजे पटना जंक्शन पहुंचेगी। यहां से 6.15 खुलेगी कर 6.30 बजे दानापुर में भी रुकेगी। इसके बाद 7.45 बजे आरा पहुंचेगी। इस ट्रेन के जरिये आप बहुत ही कम पैसों में सफर कर सकेंगे।