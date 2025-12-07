अब पलाश मुछाल, बोले-गॉसिप के आधार पर जज करने से पहले रुकना सीखें, मेरी टीम झूठा कंटेंट फैलाने वालों के ख़िलाफ़ लेगी सख़्त लीगल एक्शन

  1. हिन्दी समाचार
By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। भारतीय महिला टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) ने पलाश मुछाल (Palash Muchhal) के साथ शादी टलने के बाद चुप्पी तोड़ी है। मंधाना ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लंबा बयान जारी किया और इस बात की जानकारी दे दी है कि पलाश मुछाल (Palash Muchhal) के साथ उनकी शादी रद्द हो गई है।

पढ़ें :- स्मृति मंधाना ने पलाश मुछाल के साथ शादी टलने के बाद तोड़ी चुप्पी, किया बड़ा एलान' ,अब आगे बढ़ने का समय है...'

इसके बाद पलाश मुछाल (Palash Muchhal) ने भी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा कि उन्होंने निजी रिश्तों से दूर रहने का फैसला किया है। पलाश ने लिखा कि मैंने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने और निजी रिश्तों से दूर रहने का फैसला किया है। मेरे लिए यह देखना बहुत मुश्किल रहा है कि लोग मेरे लिए सबसे पवित्र चीज के बारे में बेबुनियाद अफवाहों पर इतनी आसानी से प्रतिक्रिया देते हैं। यह मेरे जीवन का सबसे कठिन दौर है और मैं अपने विश्वासों पर अडिग रहकर इससे निपटूंगा। मैं सचमुच उम्मीद करता हूं कि हम एक समाज के रूप में, किसी के बारे में बिना पुष्टि की गई अफवाहों के आधार पर राय बनाने से पहले रुकना सीखें, जिनके स्रोत कभी पहचाने नहीं जाते। हमारे शब्द हमें ऐसे जख्म दे सकते हैं जिन्हें हम कभी समझ नहीं पाएंगे।

पलाश ने आगे लिखा, जब हम इन बातों के बारे में सोचते हैं, तो दुनिया में कई लोग गंभीर परिणामों का सामना कर रहे होते हैं। मेरी टीम झूठी और अपमानजनक स्टोरी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी। इस कठिन समय में मेरे साथ खड़े रहने वाले सभी लोगों का धन्यवाद।

बता दें कि मंधाना ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लंबा बयान जारी किया और इस बात की जानकारी दे दी है कि पलाश मुछाल के साथ उनकी शादी रद्द हो गई है। मालूम हो कि मंधाना और पलाश मुछाल की शादी 23 नवंबर को होने वाली थी, लेकिन उसी दिन इसे टाल दिया गया था। अब मंधाना ने बयान जारी कर स्पष्ट कर दिया है शादी रद्द कर दी गई है।

पढ़ें :- VIDEO : स्मृति मंधाना की गायब इंगेजमेंट रिंग पर टिक गईं फैन्स की नजरें,पलाश मुच्छल से शादी टलने की खबरों के बाद पहली बार सोशल मीडिया पर नजर आईं

स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) ने लिखा कि पिछले कुछ हफ़्तों से मेरी ज़िंदगी को लेकर बहुत सारे अंदाज़ लगाए जा रहे हैं और मुझे लगता है कि इस समय मेरे लिए बोलना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि मैं बहुत प्राइवेट इंसान हूं और मैं इसे ऐसे ही रखना चाहूंगी, लेकिन मुझे यह साफ़ करना है कि शादी कैंसिल हो गई है। मैं इस मामले को यहीं खत्म करना चाहूंगी और आप सभी से भी ऐसा ही करने की गुज़ारिश करूंगी।

स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) ने कहा कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि इस समय दोनों परिवारों की प्राइवेसी का सम्मान करें और हमें अपनी रफ़्तार से आगे बढ़ने का मौका दें। मेरा मानना ​​है कि हम सभी के पीछे एक बड़ा मकसद है और मेरे लिए वह हमेशा अपने देश को सबसे ऊंचे लेवल पर रिप्रेजेंट करना रहा है। मुझे उम्मीद है कि मैं जब तक हो सके इंडिया के लिए खेलता रहूंगी और ट्रॉफ़ी जीतता रहूंगी और मेरा फ़ोकस हमेशा वहीं रहेगा। आप सभी के सपोर्ट के लिए धन्यवाद। अब आगे बढ़ने का समय है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
