यूपी के प्राइमरी स्कूलों में होंगी अब पैरेंट्स-टीचर मीटिंग, जनवरी माह से होगी इसकी शुरुआत

लखनऊ। यूपी (UP) के परिषदीय विद्यालयों (Primary Schools) में आधुनिक सुविधाओं के साथ-साथ नई गतिविधियों का भी आयोजन किया जाएगा। इसके तहत अब अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की तरह परिषदीय विद्यालयों (Primary Schools) में भी टीचर-पैरेंट मीटिंग (PTM) व वार्षिकोत्सव आयोजित किए जाएंगे। बेसिक शिक्षा निदेशालय (Directorate of Basic Education) ने सभी परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट व केजीबीवी (KJBV) में पहला आयोजन जनवरी के आखिरी सप्ताह में कराने के निर्देश दिए हैं।

नि:शुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (Right of Children to Free and Compulsory Education Act) के तहत, स्कूलों में निगरानी व सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने, बच्चों के नामांकन, उनकी उपस्थिति बढ़ाने के लिए ऐसी गतिविधियां करने को कहा गया है। सीडीओ (CDO) की अध्यक्षता में जिले के सभी अधिकारियों की बैठक कर तारीख व रणनीति तय कर प्रत्येक विकास खंड के लिए अलग-अलग नोडल अधिकारी नामित किए जाएंगे। वार्षिकोत्सव के लिए ब्लॉक स्तर पर कर्मचारियों और शिक्षकों की टीम बनाई जाएगी।

राज्य परियोजना निदेशक कंचन वर्मा (State Project Director Kanchan Verma) ने कहा कि शिक्षक-अभिभावक बैठक सुबह दस से दोपहर एक बजे तक करें। इसकी पूर्व सूचना अभिभावकों को दें और उनकी उपस्थिति सुनिश्चित कराएं। विस्तृत जानकारी रजिस्टर पर दर्ज करें और सुझाव भी नोट करें। वार्षिकोत्सव व बैठक में पूर्व छात्रों, पंचायत प्रतिनिधि, आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता को भी बुलाएं। वार्षिकोत्सव में खेलकूद, दौड़, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करें। विजेता बच्चों व उनके अभिभावकों को भी सम्मानित करें।