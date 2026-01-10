  1. हिन्दी समाचार
  3. NSA अजीत डोभाल बोले- हमारे पूर्वज बाहरी खतरों को समझ नहीं पाये, इसलिए नई पीढ़ी उस सबक को याद रखे

Viksit Bharat Young Leaders Dialogue: भारत की विकास यात्रा में युवाओं की भागीदारी को बढ़ाने की बड़ी पहल के तहत दिल्ली स्थित ‘भारत मंडपम’ में ‘विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग’ (वीबीवाईएलडी 2026) का दूसरा एडिशन आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में एनएसए अजीत डोभाल ने शनिवार को कहा कि हमारी एक विकसित सभ्यता थी। हमने कभी किसी के मंदिर नहीं तोड़े, दूसरों को नहीं लूटा, या दूसरे देशों पर हमला नहीं किया। लेकिन हम अपने सामने आने वाले खतरों को समझ नहीं पाए और लापरवाह बने रहे, और इसीलिए हमें सबक सिखाया गया। सवाल यह है कि क्या हम उस सबक को याद रखेंगे? अगर आने वाली पीढ़ियां इसे भूल गईं, तो यह देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा।

By Abhimanyu 
Updated Date

पढ़ें :- VB-G RAM G Bill 2025 : लोकसभा से 'वीबी-जी-राम-जी' विधेयक पारित, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, बोले- बापू का अपमान कर रहा है विपक्ष

एनएसए अजीत डोभाल ने कहा, “मेरा काम का क्षेत्र अलग है, मेरा अनुभव अलग है, और युवाओं के साथ उम्र का बहुत बड़ा फासला है – आप में से ज़्यादातर लोग मुझसे 60 साल से भी ज़्यादा छोटे हैं, इसलिए मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ था कि आऊँ या नहीं। मेरा जन्म आज़ाद भारत में नहीं, बल्कि आज़ादी से पहले के भारत में हुआ था। मेरी जवानी तो बहुत पहले ही बीत चुकी है। आज इतना कुछ बदल गया है कि मुझे सब कुछ नहीं पता। लेकिन एक चीज़ कॉमन है, चाहे आप इसके बारे में जानते हों या नहीं – एक छोटी सी चीज़ जो आपकी ज़िंदगी की दिशा तय करती है: फ़ैसले लेने की क्षमता। आप सभी हर दिन छोटे-बड़े फ़ैसले लेते हैं, और जैसे-जैसे आप बड़े होंगे, आपको हर कदम पर फ़ैसले लेने होंगे। भारत विकसित होगा, यह पक्का है। PM मोदी इस देश को ऐसी जगह ले गए हैं कि अगर यह ऑटोपायलट पर भी चले, तो भी विकसित भारत बन जाएगा।”

विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में डोभाल ने कहा, “आप में से ज़्यादातर लोगों ने 1 जनवरी को कोई न कोई संकल्प लिया होगा – कि आप सोशल मीडिया पर समय बर्बाद नहीं करेंगे, जिम जाएंगे, खूब पढ़ाई करेंगे, और समय बर्बाद नहीं करेंगे। कुछ लोग ऐसा करते हैं, कुछ नहीं करते। सही और दूरदर्शी फैसले लेना बहुत ज़रूरी है, और पहला कदम उठाने से पहले, सोचें कि अगले दो कदम क्या होंगे। सपने देखना ज़रूरी है, लेकिन आपको उन सपनों को फैसलों में और आखिर में अपनी ज़िंदगी की सच्चाई में बदलना होगा। कुछ लोग सफल होते हैं, कुछ सपने और फैसले के बीच खो जाते हैं, और कुछ सपने और उसे लागू करने के बीच।”

उन्होंने कहा, “यह भारत वैसा आज़ाद नहीं था जैसा आप आज देखते हैं। हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया, अपमान सहा, और कई लोगों को फाँसी दी गई। भगत सिंह को फाँसी दी गई, सुभाष चंद्र बोस ने पूरी ज़िंदगी संघर्ष किया, और महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का रास्ता दिखाया। अनगिनत लोगों ने अपनी जान गंवाई। हमारे मंदिर नष्ट कर दिए गए, गाँवों को लूटा गया, और हमारी सभ्यता को कुचला गया, जबकि हम बेबस, मूक दर्शक बने रहे। इतिहास हमें चुनौती देता है। आज के युवाओं में वह आग है। हालाँकि बदला लेना एक अच्छा शब्द नहीं है, लेकिन यह शक्तिशाली है। हमें अपने मूल्यों पर आधारित एक महान भारत का पुनर्निर्माण करके अपने देश का बदला लेना चाहिए।”

NSA ने कहा, “सही फैसले लेना ज़रूरी है, लेकिन अपने फैसलों को सही बनाना ज़्यादा ज़रूरी है। यह पक्का करने के लिए कि आपके फैसले सही हों, आपको खुद को पूरी तरह से लगाना होगा। सपने एक दिन में पूरे नहीं होते। मोटिवेशन कुछ समय के लिए होता है, लेकिन अनुशासन टिकाऊ होता है और हमेशा आपके साथ रहता है। जब यह आपका हिस्सा बन जाता है, तो यह पक्का हो जाता है। अपने काम को टालें नहीं; नहीं तो यह आपकी आदत बन जाएगी। अगर रुकावटें भी आएं, तो हार न मानें या हिम्मत न हारें।”

पढ़ें :- ममता का बीजेपी पर सीधा अटैक, बोलीं- जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अपमान और महात्मा गांधी के सिद्धांतों की अवहेलना हो, उस कार्यक्रम में कैसे जा सकती हूं?

