महात्मा गांधी एक सोच हैं- जिसे कभी एक साम्राज्य, एक नफ़रत की विचारधारा और अहंकारी सत्ता ने मिटाने की असफल कोशिश की : राहुल गांधी

Mahatma Gandhi’s Death Anniversary : आज (30 जनवरी 2026) को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। इस दिन को हर साल शहीद दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 30 जनवरी 1948 को नाथू राम गोडसे ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर राजघाट पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में महात्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट में लिखा, ” महात्मा गांधी एक व्यक्ति नहीं, एक सोच हैं – वह सोच जिसे कभी एक साम्राज्य ने, कभी एक नफ़रत की विचारधारा ने और कभी अहंकारी सत्ता ने मिटाने की असफल कोशिश की। मगर राष्ट्रपिता ने हमें आज़ादी के साथ यह मूलमंत्र दिया कि सत्ता की ताक़त से बड़ी सत्य की शक्ति होती है – और हिंसा व भय से बड़े अहिंसा और साहस। यह सोच मिट नहीं सकती, क्योंकि गांधी भारत की आत्मा में अमर हैं। बापू को उनके शहीदी दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि।”

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पोस्ट में लिखा, “वैश्णव जन तो तेने कहिये जे… पीड़ परायी जाणे रे… पर-दुख्खे उपकार करे तोये… मन अभिमान ना आणे रे… जिस नफ़रत ने हमें बापू से जुदा किया, उसका तोड़ भी बापू की ही राह है… सत्य का उजाला, अहिंसा की ताक़त, और प्रेम की करुणा। बलिदान दिवस पर राष्ट्रपिता को नमन।”