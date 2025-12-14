ओमप्रकाश राजभर का कांग्रेस पर बड़ा हमला, अब तो कांग्रेस की ही कब्र खुद गई है, वो किसी की क्या कब्र खोदेंगे

  1. हिन्दी समाचार
कांग्रेस पार्टी के लोग तो प्रधानमंत्री की माता को गाली देते है. उन्होंने तो देश की महिलाओं को गाली दिया था. वो कांग्रेस का कल्चर है जब भी राहुल विदेश में जाते है तो भारत को कटघरे में खड़ा करते है अब उनकी बात का कोई वजूद नही है.

By Sushil Singh 
Updated Date

मुरादाबाद :- योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर मुरादाबाद में अपने पार्टी कार्यालय पहुचे. राजभर ने कहां की आने वाले 20 साल तक एनडीए को हटाने वाला कोई नहीं है. जो दिल्ली में वोट चोरी के नारे लगा रहे है जबकि सबसे पहले कांग्रेस ने ही वोट चोरी किया था. 2 वोट पाने वाले प्रधानमंत्री बन गए और 11 वोट पाने वाले पीछे रह गए. जबकि कांग्रेस की तो खुद ही कब्र खुद गई है, अब वो दूसरे की क्या खोदेगे. SIR का विरोध करने वाले आज बूथ पर जाकर अपना परचा भर रहे है.

कांग्रेस की दिल्ली में हुई रैली के पूर्व कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी (कब्र खुदेगी) मामले में योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस की तो खुद ही कब्र खुद गई है, अब वो दूसरे की क्या खोदेंगे, ये अच्छी बात नही है. कांग्रेस पार्टी के लोग तो प्रधानमंत्री की माता को गाली देते है. उन्होंने तो देश की महिलाओं को गाली दिया था. वो कांग्रेस का कल्चर है जब भी राहुल विदेश में जाते है तो भारत को कटघरे में खड़ा करते है अब उनकी बात का कोई वजूद नही है.

जहां तक एसआईएआर पर सपा और विपक्ष द्वारा विरोध करने की बात है, तो वो सिर्फ सड़क पर बोल रहे है लेकिन बूथ पर अपना-अपना फार्म भर रहे है.

सुशील कुमार सिंह

मुरादाबाद

