'ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन हम पूरी तरह हार गए थे...' कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण के विवादित बयान पर मचा बवाल

Prithviraj Chavan’s controversial remark on Operation Sindoor: महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन भारत हार गया था और चार दिन के संघर्ष के दौरान भारतीय विमानों को मार गिराया गया था। उनके इस बयान से सियासी घमासान छिड़ गया है। भाजपा ने इस बयान को भारतीय सेना के पराक्रम का अपमान बताया है।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता चव्हाण ने कहा, “ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन हम पूरी तरह हार गए थे। 7 तारीख को आधे घंटे तक जो हवाई लड़ाई हुई, उसमें हम पूरी तरह हार गए, चाहे लोग इसे मानें या न मानें। भारतीय विमानों को मार गिराया गया। एयर फ़ोर्स पूरी तरह से ज़मीन पर थी, और एक भी विमान नहीं उड़ा। अगर ग्वालियर, बठिंडा या सिरसा से कोई विमान उड़ान भरता, तो पाकिस्तान द्वारा उसे मार गिराए जाने की बहुत ज़्यादा संभावना थी, इसीलिए एयर फ़ोर्स को पूरी तरह से ज़मीन पर रखा गया था।”

इसके अलावा, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम चव्हाण ने बड़ी मिलिट्री फ़ोर्स बनाए रखने की ज़रूरत पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, “हाल ही में, हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा कि मिलिट्री का एक किलोमीटर भी मूवमेंट नहीं हुआ। दो-तीन दिनों में जो कुछ भी हुआ, वह सिर्फ़ हवाई युद्ध और मिसाइल युद्ध था। भविष्य में भी, युद्ध इसी तरह लड़े जाएंगे। ऐसी स्थिति में, क्या हमें सच में 12 लाख सैनिकों की सेना बनाए रखने की ज़रूरत है, या हम उनसे कोई और काम करवा सकते हैं?”

भाजपा ने दी तीखी प्रतिक्रिया

पृथ्वीराज चव्हाण के बयान पर केंद्रीय मंत्री और भाजपा के फायरब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने कहा, “कौन क्या कह रहा है, इससे मुझे कोई लेना-देना नहीं है। किसी को भी हमारी सेना की बहादुरी का अपमान करने का हक नहीं है। जो लोग सेना की हिम्मत का अपमान करते हैं, वे कभी भी देश के हित के बारे में नहीं सोच सकते। विपक्ष और कांग्रेस ने देश का अपमान करना और सेना का अनादर करना आदत बना लिया है। यह देश इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगा।”

भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने कहा, “ऑपरेशन सिंदूर में भारत की हार देखना कांग्रेस का सपना था। राहुल गांधी पाकिस्तान के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और उन्हें वहीं चुनाव लड़ना चाहिए।” भाजपा सांसद बृज लाल ने कहा, “मैं उनके बयानों की कड़ी निंदा करता हूं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश को नीचा दिखाने की कोशिश की है… ऑपरेशन सिंदूर एक सफल मिशन था जिसने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था, फिर भी एक सीनियर कांग्रेस नेता देश को अपमानित कर रहे हैं। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं।”