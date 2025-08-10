Bollywood News: एक बार फिर अभिषेक बच्चन ने Rumors पर लगाया विराम , अफवाहों के बीच बेटी के साथ हंसते दिखे ऐश्वर्या-अभिषेक

  1. हिन्दी समाचार
बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन और और ऐश्वर्या राय अपने तलाक की खबरों को लेकर अक्सर चर्चाओं में बने रहते हैं। इन दोनों के सेपरेट होने को लेकर नाजाने कितनी रीपोर्ट्स  भी आ चुकी हैं। अब वहीं इन खबरों के बीच ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन का वीडियो सामने आया है, जिसने इन खबरों पर सवाल खड़ा कर दिया है। इस वीडियो में अभिषेक बच्चन आराध्या के साथ ट्रिप से लौटते समय पत्नी ऐश्वर्या राय का एयरपोर्ट के बाहर इंतजार करते दिख रहे हैं। चलिए जानते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

क्या है वायरल वीडियो में?

सोशल मीडिया पर वायरल होने वाला ऐश्वर्या और अभिषेक का ये वीडियो मुंबई एयरपोर्ट का है, जहां ऐश्वर्या और अभिषेक अपनी बेटी आराध्या के साथ छुट्टियां मना कर लौटते हुए दिख रहे हैं।  इस दौरान अभिषेक पहले ही एयरपोर्ट के बाहर आ गए। वहीं, पत्नी ऐश्वर्या और बेटी आराध्या कुछ समय बाद एयरपोर्ट से बाहर आईं। तब तक अभिषेक एयरपोर्ट के बाहर उनका इंतजार करते रहेहैं। इसके बाद जब ऐश्वर्या और आराध्या कार में बैठ गईं तो वह उनके कार का दरवाजा बंद करते हुए दिखाई दिए।

एक साथ हंसते दिखे ऐश्वर्या-अभिषेक

एक दूसरे इंस्टाग्राम वीडियो में ऐश्वर्या, अभिषेक बच्चन और आराध्या एक साथ एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान आराध्या अपनी मां ऐश्वर्या का हाथ थामे हुए साथ चल रही हैं। वहीं, एक दूसरी तरफ अभिषेक उनके आगे-आगे चल रहे  हैं।  इसी बीच अभिषेक चलते हुए अचानक एक फोटोग्राफर से टकरा गए जो उनकी फोटो ले रहा था।

क्या रहा फैंस का रिएक्शन?

ये वीडियो वायरल भयानी के इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई हैं। इस वीडियो पर फैंस के कई सारे कॉमेंट आए, जिसमें से एक यूजर ने लिखा, ‘वे सभी बहुत खुश दिख रहे हैं, परिवार को आशीर्वाद दें।’ वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, ‘आराध्या बहुत खुश लग रही है…’

 

