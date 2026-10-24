OnePlus Diwali Sale : Nord CE6 Lite! आया दिवाली धमाका, जानें डिकाउंट और बैंक ऑफर

OnePlus Diwali Sale : त्योहारी सीजन को देखते हुए OnePlus Diwali Sale सस्ते फोन का आफर लेकर ग्राहकों के बीच आ रही है। ग्राहकों के लिए सस्ते फोन खरीदने का यह सुनहरा मौका है। जानें वनप्लस की नोर्ड सीरीज के मिडबजट स्मार्टफोंस पर मिल रहे ऑफर्स की डिटेल्स।

ऑफर

वनप्लस नोर्ड 6 5जी फोन के 8GB RAM + 256GB Storage वेरिएंट पर कंपनी द्वारा 4,000 रुपये की छूट लाई गई है। इस मोबाइल की कीमत 46,999 रुपये है जिसपर 2000 का फ्लैट Discount आया है। इस छूट के बाद मोबाइल का सेलिंग प्राइस 44,999 रुपये पड़ेगा।

बैंक ऑफर

वहीं बैंक ऑफर के तहत 2,000 रुपये का Extra Cashback भी प्राप्त होगा जिसके साथ OnePlus Nord 6 का इफेक्टिव प्राइस 42,999 रुपये पड़ेगा।

ऑफर

वनप्लस नोर्ड सीई6 पर भी 4,000 रुपये का Festive Discount आया है जिसमें 2 हजार की छूट और 2 हजार का Bank Card Discount शामिल है। इस मोबाइल के 8GB RAM + 128GB Storage वेरिएंट की कीमत 37,999 रुपये है। दोनों तरह के Discount Offers को मिलाकर यह मोबाइल सिर्फ 33,999 रुपये में पाया जा सकता है। इसी तरह 8GB RAM + 256GB Memory वाले फोन को 37,999 रुपये के Discounted price पर खरीदा जा सकता है।

फ्लैट डिस्काउंट

OnePlus Nord CE6 Lite 5G फोन पर कंपनी की ओर से 2,500 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट दिया जा रहा है। अगर 8GB RAM + 128GB Storage वेरिएंट की ही बात करें तो 30,999 रुपये प्राइस वाला यह मोबाइल 28,499 रुपये में खरीदने का मौका मिल रहा है।

इफेक्टिव कीमत

वहीं बैंक कार्ड से शॉपिंग करने पर 1,500 रुपये का एक्स्ट्रा कैशबैक मिलेगा जिसके साथ Nord CE6 Lite ही इफेक्टिव कीमत 26,999 रुपये पड़ेगी।