OPPO Pad Mini : ओप्पो मिनी पैड भारत में लॉन्च, जानें डिस्प्ले और चिपसेट के साथ कीमत

OPPO Pad Mini : कॉम्पैक्ट टैबलेट यूज करने में ईजी के साथ इसे कैरी करने में आसान होता है। दिग्गज टेक कंपनी OPPO ने भारत में अपनी Find X10 स्मार्टफोन सीरीज के साथ नया कॉम्पैक्ट टैबलेट OPPO Pad Mini भी लॉन्च किया है।

डिस्प्ले

वहीं बात करें इस नए टैबलेट के फीचर्स और खूबियों की तो इसमें 8.8 इंच के 2.5K डिस्प्ले मिलता है।

चिपसेट

चिपसेट की बात करें तो OPPO Pad Mini में 144Hz रिफ्रेश रेट और Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट मिलता है।

फास्ट चार्जिंग

देर तक टैबलेट का यूज हो सके इसके लिए कंपनी ने इसमें 8,000mAh की बैटरी दिया है जो 67W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देती है।

कीमत

OPPO Pad Mini को भारत में 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले एक ही वैरियंट में लॉन्च किया गया है। इसकी कीमत 94,999 रुपये है।

कलर ऑप्शन

यह टैबलेट Lavender कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगा।

सेल

इसकी सेल 29 अक्टूबर से Flipkart और OPPO के ऑनलाइन स्टोर पर शुरू होगी।