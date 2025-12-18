Oscar Awards 2029 : अब टीवी पर नहीं, सिर्फ यूट्यूब पर दिखेंगे ऑस्कर अवॉर्ड्स, जानिए क्या है वजह?

  1. हिन्दी समाचार
मनोरंजन जगत के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार समारोह ऑस्कर अवॉर्ड्स (Oscar Awards ) को लेकर एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ऑस्कर अब 2029 से सिर्फ यूट्यूब पर ही लाइव दिखाए जाएंगे। इसकी आधिकारिक घोषणा ऑस्कर देने वाली संस्था एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज (AMPAS) ने की है।

2028 तक ABC चैनल पर ही दिखेंगे ऑस्कर

यह बदलाव तुरंत नहीं होगा। ऑस्कर अपनी 100वीं सालगिरह (2028) तक ABC टीवी चैनल पर ही आते रहेंगे। 2029 से ABC और ऑस्कर की पुरानी साझेदारी खत्म हो जाएगी और शो पूरी तरह यूट्यूब पर शिफ्ट हो जाएगा।

यूट्यूब पर क्या-क्या देखने को मिलेगा?

यूट्यूब पर सिर्फ मुख्य ऑस्कर शो ही नहीं बल्कि कई दूसरे कार्यक्रम भी आएंगे जैसे-

गवर्नर्स अवॉर्ड्स

ऑस्कर नॉमिनेशन की घोषणा

ऑस्कर नॉमिनी लंच

स्टूडेंट एकेडमी अवॉर्ड्स

साइंटिफिक और टेक्निकल अवॉर्ड्स

फिल्ममेकर्स के इंटरव्यू, पॉडकास्ट और फिल्म से जुड़ी एजुकेशन वीडियो

इसके अलावा, गूगल आर्ट्स एंड कल्चर के जरिए एकेडमी की पुरानी कलाकृतियों और आर्काइव्स को डिजिटल रूप में ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा।

एकेडमी ने क्या कहा?

एकेडमी के सीईओ बिल क्रेमर और प्रेसिडेंट लिनेट हॉवेल टेलर ने कहा कि “यूट्यूब के साथ यह साझेदारी हमें दुनिया भर के दर्शकों तक पहुंचने में मदद करेगी। ऑस्कर एक ग्लोबल इवेंट है और यह कदम फिल्म समुदाय के लिए फायदेमंद होगा”।

क्यों हो रहा है यह बदलाव?

आजकल टीवी पर अवॉर्ड शोज की दर्शक संख्या कम हो रही है। इसलिए बड़े अवॉर्ड शो अब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स की तरफ जा रहे हैं। इससे पहले 2023 में नेटफ्लिक्स ने SAG अवार्ड्स के राइट्स खरीदे थे, जिन्हें ऑस्कर से पहले का अहम अवॉर्ड माना जाता है।

