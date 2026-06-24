लखनऊ मेगा ब्लॉक के कारण 70 से ज्यादा ट्रेनें बाधित, रेल यात्रियों की बढ़ी परेशानी

उत्तर प्रदेश, बरेली। बुधवार यानी आज से लखनऊ स्टेशन पर आवश्यक कार्य (ट्रैक की मरम्मत) की वजह से मेगा ब्लॉक होगा। जिसके चलते 70 से अधिक ट्रेनें प्रभावित होंगी। इनमें से तीन ट्रेनें 27 जून तक परिवर्तित मार्ग (Diverted route) से चलेंगी। इसके अलावा अगले तीन दिनों में 24 ट्रेनों का प्लेटफार्म भी बदल दिया जाएगा। साथ ही 13 जुलाई तक 11 ट्रेनें शार्ट टर्मिनेट और ओरिजिनेट होंगी, चार ट्रेनों का टर्मिनल बदला जाएगा और 27 ट्रेनें परिवर्तित मार्ग (Diverted route) से चलेंगी।

इसके अलावा 32 ट्रेनों का प्लेटफार्म 28 जून से 10 जुलाई बदल दिया जाएगा। इन ट्रेनों में बरेली से होकर गुजरने वाली बहुत सी ट्रेनें शामिल हैं। गर्मी में रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेनें तो चला दीं लेकिन अलग-अलग सेक्शन में ब्लॉक की वजह से इनकी चाल बिगड़ी हुई है। ट्रेनें इतनी लेट चल रही हैं कि यात्रियों को इनमें यात्रा करने में बहुत परेशानी हो रही है। इस वजह से कई स्पेशल ट्रेनों में सीटें ही खाली ही रह रही हैं।

देरी से चल रही हैं ट्रेनें

गाड़ी संख्या 03311 धनबाद-चंडीगढ़ स्पेशल बरेली जंक्शन पर मंगलवार को 21 घंटे से अधिक की देरी से दोपहर दो बजे पहुंची। वहीं दुसरी ओर गाड़ी संख्या 03312 चंडीगढ़-धनबाद स्पेशल 18 घंटे बाद भी चंडीगढ़ से रवाना नहीं हुई थी। इस ट्रेन के बरेली जंक्शन पर दूसरे दिन बुधवार को सुबह 10 बजे के बाद आने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस मामले में रेलवे अधिकारियों का कहना है कि अलग-अलग सेक्शन में ब्लॉक की वजह से ट्रेनें लेट हो रही हैं। उन्होंने कहा कि ट्रैक की मरम्मत के कार्य पूरे होने से भविष्य में ट्रेनों का संचालन भविष्य में और भी बढ़िया हो जाएगा।