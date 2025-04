Pahalgam Terror Attack : संघ प्रमुख की तीखी टिप्पणी, बोले- राजा का कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना है, राजा को निभाना चाहिए अपना कर्तव्य

Pahalgam Terror Attack: Sangh chief's sharp comment, said- The duty of the king is to protect the people, the king should fulfill his duty